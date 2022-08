Premier Morawiecki i minister Adamczyk otworzyli obwodnicę Smolajn (aktualizacja)

Zbudowana w ciągu drogi krajowej nr 51 obwodnica Smolajn (warmińsko-mazurskie) jest pierwszą oddaną do użytku kierowców drogą zbudowaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Minister Adamczyk zapowiedział, że do końca dekady gotowe będą wszystkie z zapowiadanych obwodnic.

Obwodnica leżących między Dobrym Miastem, a Lidzbarkiem Warmińskim Smolajn ma niespełna dwa kilometry, kosztowała 26 mln zł, budowano ją rok. To pierwsza inwestycja w kraju, która powstała w ramach rządowego programu budowy 100 autostrad. Odnosząc się do tego, że droga wyprowadza ruch z małej miejscowości premier Mateusz Morawiecki mówił, że jest zadowolony, że "także w mniejszych miejscowościach możemy spowodować, że tiry nie będą jeździły pod oknami, że matki i ojcowie będą spokojniejsi o to, czy dziecko bezpiecznie idzie do szkoły i wraca ze szkoły, że powietrze będzie czystsze".

Premier podkreślał, że finansowane przez rząd inwestycje "są kołem zamachowym, poprzez które walczymy z globalnym kryzysem".

"Obwodnice wyciągają ruch poza miasto, ale jednocześnie czynią to miasto, powiat, gminę, bardziej atrakcyjną. To jest nasza mapa postępu (...) Budowa dróg to mapa postępu, bo widzimy wyraźnie, jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do gmin i powiatów nowi przedsiębiorcy, biznes. (...) Inwestycje to sianie ziarna pod przyszły wzrost gospodarczy" - mówił Morawiecki.

Minister Andrzej Adamczyk poinformował, że wszystkie obwodnice objęte rządowym programem budowy 100 obwodnic są w realizacji, choć zastrzegł, że "każda na różnym etapie zaawansowania". Dodawał, że inwestycje te realizowane są w całym kraju - po kilka w każdym z województw. Adamczyk zapewniał, że "do końca tej dekady sto obwodnic będzie faktem". Wskazał, że 15 obwodnic już jest w realizacji, a pozostałe są przygotowywane zgodnie z wymogami prawa. "Tam, gdzie inwestycje drogowe do niedawna były marzeniem, dziś są faktem" - podkreślał minister infrastruktury.

"To daje setki tysięcy miejsc pracy, bo to nie tylko firmy budowlane, ale i wytwórcy materiałów budowlanych" - mówił Adamczyk.

Odnosząc się do innych inwestycji drogowych w regionie minister Adamczyk zapewnił, że rząd jest zdeterminowany, by zbudować drogę krajową nr 16 przez Mrągowo i Orzysz do Ełku. Trasę tę - obecnie wąską i krętą - określił, jako "drogę życia regionu". Ponieważ trasa ta ma przebiegać przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur sprzeciwiają się jej ekolodzy i organizacje chroniące krajobraz kulturowy Mazur. Obecnie przebieg tej trasy przez Mazury czeka na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ramach rządowego programu budowy 100 autostrad w woj. warmińsko-mazurskim mają powstać także obwodnice Pisza, Szczytna, Gąsek oraz Olsztyna wraz z obwodnicą Dywit (tzw. północna nitka).

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl