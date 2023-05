Premier Morawiecki: Nassim Taleb napisał historię pandemii zanim się wydarzyła

Nassim Taleb to "człowiek, który napisał historię pandemii zanim się wydarzyła"- napisał w środę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z amerykańskim filozofem i ekonomistą.

"Miałem okazję poznać dziś osobiście jednego z najbardziej wpływowych i niekonwencjonalnych myślicieli na świecie" - napisał premier.

"W 2007 roku Taleb wydał swoją najsłynniejszą książkę pt. +Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń+. A później, rok po roku historia potwierdzała jego spostrzeżenia. Żyjemy w świecie radykalnej niepewności. Historia nigdy się nie kończy i ciągle nas zaskakuje. A jednak - twierdzi Taleb - wyroki losu nie są absolutne. Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy się na nią przygotować. Zbudować państwo, które jest +antykruche+ - nie tylko odporne na wstrząsy, ale wychodzące z kryzysu wzmocnione" - napisał premier.

"O tym, że pandemia jest Czarnym Łabędziem mówiłem już w pierwszych tygodniach po pojawieniu się koronawirusa. Potem przyszedł kryzys i agresja Rosji na Ukrainę - już nie jeden, ale klucz Czarnych Łabędzi. A mimo to Polska staje się silniejsza. Bo od początku działaliśmy wedle zasady: prepare for the worst, hope for the best - Nassim Taleb podpisałby się pod nią obiema rękami.Nassim Nicholas Taleb dziękuję za świetną rozmowę, a Państwu polecam jego książki. Mądre i napisane prostym, zrozumiałym językiem" - dodał premier.

Nassim Taleb jest gościem odbywajacego się w Poznaniu kongresu IMPACT. Amerykański ekonomista i filozof pochodzenia libańskiego jest obecnie profesorem Uniwersytetu Nowojorskiego. W swojej działalności naukowej analizuje zagadnienia prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Dwie książki jego autorstwa ("Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń" oraz "Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy") okazały się światowymi bestsellerami, a terminologia w nich użyta na stałe weszła do naszego słownictwa.

