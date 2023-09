Premier Morawiecki rozgrzał Warszawę. Firma z Jarocina gwiazdą

Kupujący rzucili się na akcje Izolacji Jarocin. Przed południem notowania producenta materiałów izolacyjnych rosły o około 22 proc. Z powodu zbyt wielu chętnych, był problem z otwarciem handlu walorami.

Rośnie - jak na drożdżach - wycena Izolacji Jarocin na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzięki wzrostom, cena akcji przekroczyła poziom 4,8 zł, jednego z najwyższych w historii.

Za nagłym wystrzałem kursu w górę stać może niedawna obietnica premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca wprowadzenia programu "Przyjazne Osiedle", dotyczącego modernizacji bloków z wielkiej płyty.

Koszt programu w pierwszym roku ma wynieść 5 mld zł.

Izolacja Jarocin to spółka specjalizująca się w produkcji m.in. membran dachowych czy płyt warstwowych, wykorzystywanych w budownictwie np. do ocieplania budynków. We wtorek kurs firmy rósł o ponad 22 proc., choć nie podano żadnego komunikatu uzasadniającego tak znaczący wzrost.

Nowe obietnice rządzących wsparciem dla notowań?

Prawdopodobnie euforię wśród inwestorów wywołały niedawne obietnice premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące programu "Przyjazne Osiedle", który zakłada inwestycje w modernizację bloków z wielkiej płyty. Oprócz nowych wind czy większej liczby miejsc parkingowych, pojawiły się także plany termomodernizacji starych osiedli. Koszty w pierwszym roku mają sięgnąć 5 mld zł.

Trudny początek roku dla giełdowego wytwórcy materiałów

Akcje Izolacji Jarocin notowane są na GPW od 2007 r. Głównym akcjonariuszem firmy, posiadającym ponad 30 proc. walorów, jest Tomasz Ignatowicz . Pierwsze trzy miesiące roku nie były jednak dla spółki udane. Przychody skurczyły się względem tych z analogicznego okresu 2022 r. o 30 proc. do 5,7 mln zł. Zysk netto nie przekroczył zaś 0,1 mln zł. Raport za I półrocze poznamy 30 września.

