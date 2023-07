Premier Morawiecki: zespół polskich lekarzy rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie prezydenta Micheila Saakaszwilego

Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie prezydenta Micheila Saakaszwilego - poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013 i gubernator ukraińskiego obwodu odeskiego w latach 2015-16, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy na stanowisku głowy państwa. Były przywódca i jego zwolennicy uważają tę karę za motywowaną politycznie.

Saakaszwili trafił do więzienia w październiku 2021 roku, a następnie prowadził tam kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala. W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka, stan zdrowia byłego prezydenta jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na początku lipca zaapelował do gruzińskich władz, aby przekazały Ukrainie obywatela Mychajłę Saakaszwilego w celu zapewnienia mu niezbędnego leczenia i opieki. "Wzywam też naszych partnerów, aby zajęli się tą sytuacją, nie ignorowali jej i uratowali tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa do (przeprowadzania) egzekucji na ludziach. Życie jest podstawową europejską wartością" - dodał ukraiński przywódca.

"Powinniście przeprosić za to, że doprowadziliście mnie do takiego stanu (zdrowia). Przeprosić deputowanych do Parlamentu Europejskiego, moją rodzinę, mnie, Ukrainę i wszystkich Gruzinów" - oznajmił wcześniej Saakaszwili, który zwrócił się w ten sposób do gruzińskich władz podczas rozprawy przed sądem w Tbilisi. Były prezydent uczestniczył w niej w formie zdalnej. Wypowiedź Saakaszwilego przytoczył portal Ukrainska Prawda.

mas/ mir/

