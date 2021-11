Premier: możemy być dumni, że polski e-commerce należy do najszybciej rozwijających się na naszym kontynencie

Możemy być dumni, że polski rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się na naszym kontynencie - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników odbywającego się w środę w Warszawie Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Podkreślił duży wpływ pandemii na rozwój handlu online.

W liście do uczestników kongresu premier podkreślił, że pandemia wymusiła zmiany w wielu obszarach działalności. Wskazał, że część zmian była efektem pandemicznych restrykcji, ale pojawiły się też rozwiązania, które przekonały do siebie konsumentów. "Klienci, którzy weszli w świat zakupów online, pozostali w nim. Pandemia sprawiła, że coraz więcej firm musiała zmienić podejście do handlu, postawić na e-commerce. (...) Dziś możemy być dumni z faktu, że polski rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się na naszym kontynencie" - stwierdził szef rządu.

Zauważył, że wszystkie nowoczesne rozwiązania w branży handlowej przekładają się na wyższy poziom technologiczny polskiej gospodarki i pobudzają do rozwoju inne sektory.

Morawiecki zwrócił uwagę, że pandemia przyczyniła się też do cyfrowego włączenia osób wcześniej zagrożonych wykluczeniem. "Co trzecia osoba powyżej 60. roku życia ze względu na pandemię zdecydowała się na płatności bezgotówkowe, mimo że wcześniej tego nawet nie rozważała. Dla większości Polaków to obecnie jedna z najważniejszych metod zapewnienia bezpieczeństwa transakcji" - zauważył w liście premier.

3. edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji odbywa się w środę i czwartek w Warszawie. Jak podają organizatorzy. Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznej edycji są m.in. handel w obliczu gwałtownych zmian wywołanych pandemią; otoczenie legislacyjno-podatkowe, inflacja, wyzwania środowiskowe, rynek pracy, nowe technologie; e-commerce jako lider zmian oraz zachowania zakupowe konsumentów.

