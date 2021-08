Premier: musimy wzmacniać naszą gospodarkę - to będzie źródło naszego bezpieczeństwa

Musimy zachować ogromną czujność, odporność i wzmacniać przede wszystkim naszą gospodarkę, bo to będzie źródło naszej siły i to będzie źródło naszego bezpieczeństwa - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

"Od tego wszystkiego, jak świat ukształtuje się w najbliższych miesiącach, kwartałach mogą zależeć kolejne dekady" - powiedział premier odnosząc się do sytuacji w Afganistanie oraz do tej związanej z Covid-19.

Szef rządu podkreślił, że u "źródeł bezpieczeństwa musi być mocna gospodarka". "Tak zawsze było, ale w szczególności tak jest także dzisiaj" - powiedział.

Jak wskazał, "w szczególności teraz, kiedy - korzystając z tej znanej chyba już wszystkim państwu metafory o +czarnych łabędziach+, czyli o tych rzadkich zjawiskach, które dawniej od czasu do czasu tylko pojawiały się na globalnym firmamencie, a dzisiaj, niestety, są to klucze czarnych łabędzi, całe stada zjawisk, które niestety wpływają coraz bardziej destabilizująco na porządek światowy".

"Korzystając z tej metafory, musimy zachować ogromną czujność, odporność i właśnie wzmacniać przede wszystkim naszą gospodarkę. Bo to będzie źródło naszej siły i to będzie źródło naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie, tak bardzo jest nam potrzebne, coraz bardziej jest nam potrzebne" - podkreślił Morawiecki.

Premier mówił też o ważnej roli państwa dla "odbudowy sprawności i odbudowy sprawczości całego aparatu państwowego i całej gospodarki".

