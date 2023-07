Premier na 70-lecie URK: przed rolnictwem pojawiają się nowe wyzwania i możliwości

Przed rolnictwem, dyscypliną o nigdy niesłabnącym znaczeniu, pojawiają się zupełnie nowe wyzwania i nowe możliwości – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście z okazji obchodów 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Centralne wydarzenia rocznicowe odbywają się w czwartek w Centrum Kongresowym uczelni.

"Jubileusz to wspaniała okazja, aby pochylić się nad dokonaniami przeszłości, lecz również okazja, by spojrzeć w przyszłość. Przed rolnictwem, dyscypliną o nigdy niesłabnącym znaczeniu, pojawiają się zupełnie nowe wyzwania i nowe możliwości" - zauważył Prezes Rady Ministrów w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Morawiecki dodał, że wobec postępujących zmian klimatycznych, wzrostu populacji w skali globalnej, ludzkość musi szybko dostosować produkcję rolną do nowych warunków. Oblicze rolnictwa zmienia też rosnąca rola cyfryzacji i automatyzacji produkcji.

"W tym kontekście hasło przyświecające tegorocznym obchodom +Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości+ wydaje się być szczególnie trafne. Dobrze oddaje miejsce, w jakim znajduje się nie tylko uczelnia, ale poniekąd my wszyscy żyjący w tym szczególnym czasie - czasie wyzwań mobilizujących ludzkość do szybkiego rozwoju" - napisał premier.

Obchody 70-lecia URK patronatem honorowym objął prezydent Andrzej Duda. W liście odczytanym przez wiceszefa swojej kancelarii Piotra Ćwika wyraził przeświadczenie, że "uroczystości będą znakomitą okazją do przypomnienia znakomitej historii, pięknej tradycji i dorobku naukowego jednego z najlepszych specjalistycznych ośrodków akademickich w kraju; a także współczesnych osiągnięć i planów dalszego rozwoju uniwersytetu, kształcącego w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, ścisłych i inżynieryjno-technicznych". Prezydent określił URK "ważnym ośrodkiem naukowym, dydaktycznym i badawczym w Polsce".

Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki przekazał uczelni symboliczny czek na 25 mln zł na dalszy rozwój.

"Zwracam się do uczony z wielką prośbą, by pamiętali, że bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, powinniśmy realizować powołanie - dążenie do prawdy (…). Nie poddawać się presji z zewnątrz" - powiedział Bernacki w imieniu swoim i ministra Przemysława Czarnka.

Wojewoda małopolski podziękował zaś uczelni za to, że stanęła na wysokości zadania i po wybuchu wojny na Ukrainie wyraziła solidarność, życzliwość i szacunek do drugiego człowieka, m.in. udostępniając swoje akademiki dla uchodźców.

Rektor uczelni dr hab. inż. Sylwester Tabor w swoim wystąpieniu przypomniał historię uczelni, opisywał wyzwania przyszłości. Mówił m.in., że od zadaniem rolnictwa pozostaje niezmiennie zapewnienie dostatecznej ilości żywności koniecznej dla zaspokojenia potrzeb populacji ludzkiej. Zauważył, że coraz większą rolę tym odgrywają dane cyfrowe. "Pamiętajmy jednak, że w cyfrowej rzeczywistości nadal pierwszoplanowy pozostaje człowiek rozumiejący potrzeby drugiego człowieka" - podkreślił.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z wiodących uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 r. rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, przemianowaną w 1972 r. na Akademię Rolniczą. W 2008 r. uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego.

W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło 94 tys. 282 absolwentów.

Obecnie na URK na wszystkich typach i stopniach studiów kształci się 7 tys. 5 studentów, w tym 5 tys. 461 na studiach stacjonarnych. Uczelnia zatrudnia 1 tys. 494 pracowników, w tym 734 nauczycieli akademickich i 760 pozostałych pracowników.

Uczelnia oferuje na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich 25 kierunków inżynierskich i trzy licencjackie oraz jeden kierunek jednolity. Studia niestacjonarne I stopnia prowadzi na 17 kierunkach inżynierskich i dwóch licencjackich. Studia stacjonarne II stopnia realizowane są na 25 kierunkach, a niestacjonarne na 19 kierunkach.

PAP jest patronem medialnych obchodów 70-lecia URK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl