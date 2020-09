Premier na Europejskim Kongresie Gospodarczym: mamy szanse na solidne odbicie gospodarcze

Na najbliższe kilka miesięcy patrzymy z pewną dozą optymizmu. Jest szansa na solidne odbicie w gospodarce – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedsiębiorcami, do którego doszło podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pytany o o obniżkę VAT dla tych branż, wskazał, że w nowej matrycy VAT spadły stawki podatku na kilkaset produktów. - Gdybyśmy dali jeszcze kilka miliardów więcej, bylibyśmy jeszcze bardziej atakowani za wzrost długu publicznego i deficytu – tłumaczył szef rządu.Mateusz Morawiecki zadeklarował również wspieranie cyfryzacji gospodarki. - Będziemy stawiać na technologie cyfrowe zarówno od strony procesów, jak i inwestycji – zapowiedział Mateusz Morawiecki.Premier zapowiedział także powrót do ustawy, która miałaby wprowadzić do polskiego systemu prawnego REIT-y (rodzaj funduszy za pośrednictwem których można inwestować na rynku nieruchomości). Prace nad ustawą zarzucono przed rokiem. - To bardzo dobry instrument do zwiększenia oferty produktów oszczędnościowych dla ludności i mniejszych inwestorów. Poprzedni projekt miał jednak pewne społeczne słabości, dlatego musimy go jeszcze przedyskutować – zapowiedział.