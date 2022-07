Premier: na polskiej wsi potrzebne są potężne inwestycje w infrastrukturę

Polska wieś potrzebuje potężnych inwestycji w infrastrukturę aby stać się pożądanym miejscem do życia przez Polaków - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Kózki w gminie Grębków (woj. mazowieckie).

"Tak, żeby (wieś - PAP) była miejscem do życia pożądanym, przez taką część Polaków jaka sobie tego tylko by chciała zażyczyć, to potrzebne są potężne inwestycje w infrastrukturę i stąd nasze programy od kilku lat" - powiedział premier.

Zdaniem szefa rządu, wójtowie, starostowie w całej Polsce potwierdzą, że obecnie realizowane programy, skierowane dla wsi, są pierwszymi tego typu od co najmniej trzech dziesięcioleci.

Dodał, że programy służące rozwojowi obszarów wiejskich, rząd realizuje po to, aby życie na wsi z jednej strony było wygodniejsze, a z drugiej aby rolnik Polski poczuł się doceniony.

"Robimy to po to właśnie, aby życie na wsi, z jednej strony było wygodniejsze, było takie, które nie ustępuje niczym, a nawet przewyższa, ze względu na ogromne walory krajobrazowe, życie w mieście, a z drugiej strony robimy to dlatego, aby rolnik Polski, mieszkaniec polskiej wsi, poczuł się wreszcie doceniony" - powiedział Morawiecki.

"Ta godność, której często brakowało w polityce gospodarczej III Rzeczypospolitej wobec polskiej wsi, musi być odbudowana i cieszę się że ona jest odbudowywana" - dodał.

Premier podziękował wszystkim rolnikom za trud, wysiłek, determinację w utrzymaniu ojcowizny, determinację w uprawianiu ziemi i także za to, że starają robić wszystko, aby ten sektor gospodarki był coraz silniejszy.

"Nie ma polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. To jest nasze credo, w to głęboko wierzymy i w ślad za naszą wiarą, za naszymi słowami idą nasze czyny" - podkreślił.

