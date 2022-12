Premier: na szczycie Rady Europejskiej będą rozmowy o podatku korporacyjnym

Podczas czwartkowej sesja Rady Europejskiej poruszony zostanie temat opodatkowania bardzo dużych korporacji i wprowadzenia minimalnego podatku korporacyjnego na poziomie 15 proc. - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli.

"W ramach OECD dyskutowaliśmy od dwóch lat jednoczesne przyjęcie filaru pierwszego i filaru drugiego. Filar pierwszy to jest opodatkowanie bardzo dużych korporacji, głównie cyfrowych, tych które bardzo często płacą niewielkie podatki, ponieważ rozliczają się albo w rajach podatkowych, albo w krajach, które przypominają raje podatkowe. Drugi filar dotyczył określenia minimalnego podatku korporacyjnego na poziomie 15 proc. My na te dwa filary patrzymy łącznie. Tak patrzyliśmy od samego początku. Owszem będę rozmawiał o tym również na szczycie Rady Europejskiej, o tej sprawie, choć jest to sprawa szersza" - powiedział szef rządu.

Jak wyjaśnił podatki od dużych korporacji, to nie jest sprawa tylko Unii Europejskiej, ale wszystkich państw należących do OECD. Przypomniał, że Polska od siedmiu lat bardzo mocno wspiera opodatkowanie wielkich międzynarodowych korporacji cyfrowych i nie tylko cyfrowych.

Jak wskazał premier, w Polsce podatek od firm, podczas ostatnich siedmiu lat rośnie, podczas gdy za rządów Platformy Obywatelskiej praktycznie się nie zmieniał przez osiem lat.

"Proszę popatrzeć sobie tylko na poziom podatku CIT, który trafiał przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej - prawie constans. Szanowni państwo w ogóle prawie nie wzrastał, a jeśli dobrze pamiętam, to nawet spadł w ósmym roku rządów Platformy Obywatelskiej - podatek CIT, to jest ten podatek od korporacji. Proszę popatrzeć na ten sam podatek w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak my wdrożyliśmy szereg rozwiązań, które doprowadziły do zatrzymania tych pieniędzy w budżecie polskim, a więc dla Polaków" - powiedział Morawiecki.

We wtorek źródło unijne przekazało PAP, że Polska, podnosząc zastrzeżenia, zablokowała na posiedzeniu państw członkowskich w Brukseli wprowadzenie 15 proc. podatku na największe światowe podmioty gospodarcze.

"Polska wniosła zastrzeżenie jeśli chodzi o tzw. filar drugi. Chodzi o nałożenie 15-procentowego podatku na największe podmioty gospodarcze. Polska wskazuje, że filar drugi powinien być rozpatrywany z filarem pierwszym, czyli nałożeniem podatków na największe światowe przedsiębiorstwa, które czerpią zyski w krajach, w których nie płacą podatków. Polska podniosła, że największe giganty gospodarcze powinny płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski" - przekazało PAP źródło unijne.

8 października 2021 r. prawie 140 krajów należących do OECD/G20 osiągnęło przełomowe porozumienie w sprawie międzynarodowej reformy podatkowej, a także w sprawie szczegółowego planu wdrożenia.

W założeniu reformy zyski dużych międzynarodowych i krajowych grup lub firm o łącznym rocznym obrocie wynoszącym co najmniej 750 milionów euro będą opodatkowane minimalną stawką 15 proc.

