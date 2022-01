Premier na VIII Kongresie Rolnictwa: Walczymy o to, by skrócić drogę od pola do stołu

Walczymy o to, żeby skrócić drogę od pola do stołu - powiedział w niedzielę na VIII Kongresie Rolnictwa premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, polski rolnik się napracuje, a większą część zysków konsumuje ten, kto "przykleja metki" na produkty rolne.

"Wielu z was może się niepokoić programami unijnymi dla polskiej wsi, nazywanymi umownie +Zielony Ład+ dla polskiego rolnictwa, wypracowywany w Komisji Europejskiej. Trend w rolnictwie jest oczywisty i to wy możecie mnie uczyć, a nie ja przekazywać o nim informacje; to rolnictwo wysokiej jakości, to produkty rolne wysokiej jakości, to rolnictwo ekologiczne, produkty ekologiczne" - mówił szef rządu, zwracając się do uczestników Kongresu.

"Dlatego, ja się nie obawiam skutków tego dla polskiego rolnika" - dodał.

Podkreślił, że "polski rolnik poradził sobie na europejskim rynku, o czym świadczy 34 mld euro eksportu polskich produktów na zachód". "Poradziliśmy sobie, poradził sobie polski rolnik w czasie, kiedy te dopłaty nie były równe. Teraz, kiedy podnosimy je coraz bardziej, poradzi sobie jeszcze lepiej" - ocenił Morawiecki.

"Ale, żeby ta polityka nasza była pełna, walczymy o to, żeby skrócić drogę od pola do stołu" - przekazał. Jak mówił, "rolnik polski się napracuje, ogromnie napracuje, a większą część zysków konsumuje ten, który przykleja metki na produkty rolne". "Aby to zmienić wdrażamy programy na przetwórstwo rolne, takie programy, jakich do tej pory polska wieś nie widziała" - zapowiedział.

