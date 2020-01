Premier: nasza polityka pozyskiwania inwestorów jest skuteczna

Nasza polityka pozyskiwania inwestorów jest skuteczna - ocenił w czwartek w Polskim Radiu premier Mateusz Morawiecki, komentując plany inwestycyjne AstraZeneca w Polsce. Szef rządu mówił też o swoich spotkaniach w Davos z szefami Google'a, Microsoftu i YouTube'a.

Premier Morawiecki spotkał się w Davos z Leifem Johanssonem, prezesem jednej z największych firm biofarmaceutycznych na świecie.

AstraZeneca ogłosiła plany inwestycyjne w Polsce na kwotę 1,5 mld zł.

W Davos Morawiecki spotkał się także m.in. z szefem Google'a Sundarem Pichaiem oraz szefową YouTube'a Suzan Wojcicki, która - jak poinformował - jest jego daleką kuzynką.

- Cieszy mnie w szczególności to, że prezes i przewodniczący AstraZeneca powiedział, że to nasze działania, bodźce inwestycyjne, nasze spotkania w Sztokholmie kilka miesięcy temu, doprowadziły do tej decyzji. To pokazuje, że nasza polityka pozyskiwania inwestorów jest skuteczna - powiedział premier w Polskim Radiu.



Dodał, że kluczowe jest, aby do Polski przychodzili kolejni inwestorzy z innowacyjnymi pomysłami.



Wskazał, że takie inwestycje z jednej strony mają stworzyć nowe miejsca pracy, a z drugiej pokazują, że Polaków stać na walkę o najwyżej zaawansowane technologie.



- Właśnie poprzez takie inwestycje, poprzez osmozę uczą się poszczególne firmy, które współpracują z takimi wielkimi firmami i w ten sposób możemy wzbogacać naszą tkankę gospodarczą, tworzyć coraz to nowe perspektywy do rozwoju dla naszych firm - powiedział Morawiecki.





Premier Morawiecki był także pytany, czy firmy japońskie będą wspierały powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaznaczył, że obecnie prowadzone są prace analityczne, trwają poszukiwania potencjalnych partnerów i w tym zakresie rozważane są także firmy japońskie.