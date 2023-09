Premier: naszym planem jest aby zakłady i inwestycje przedsiębiorców powstawały w miastach mniejszych i średniej wielkości (aktualizacja)

Naszym planem, kontynuacją naszego planu, jest to, by zakłady takie jak Diora Świdnica i nowe inwestycje przedsiębiorców polskich i zagranicznych powstawały w miastach mniejszych i średniej wielkości - powiedział w piątek w Świdnicy premier Mateusz Morawiecki.

"Jeżeli taka będzie wola wyborców 15 października, to wielkim naszym planem, kontynuacją naszego planu, jest to, aby zakłady takie jak Diora Świdnica i nowe inwestycje przedsiębiorców polskich i zagranicznych powstawały w miastach mniejszych i średniej wielkości" - powiedział w piątek w Świdnicy premier Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że w Świdnicy mieszka około 60 tys. osób i dodał, że najważniejsze jest, aby mieszkańcy miasta nie musieli wyjeżdżać do Wrocławia. Dodał, że w powiatach i mniejszych miastach regionu - ząbkowickiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego i innych - żyje ok. 600 tys. osób.

"To mniej więcej tyle co Wrocław. Dlaczego te ziemie mają nie mieć takich samych możliwości, szans na rozwój, jak Wrocław? Muszą mieć takie szanse na rozwój" - dodał premier.

Dodał, że rząd pracuje z dolnośląskimi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości takimi jak Marcin Gwóźdź, Michał Dworczyk i Ireneusz Zyska nad poszerzeniem terenów inwestycyjnych w strefie ząbkowickiej, także w Świdnicy.

"Pracujemy nad przyciąganiem nowych inwestorów, bo to oznacza, że popyt na pracę będzie jeszcze większy. A wtedy kierownictwo zakładu będzie miało większy kłopot ze znalezieniem pracownika, a to oznacza, że wynagrodzenia będą musiały rosnąć szybciej. A o to nam chodzi, żeby wynagrodzenia rosły jak najszybciej razem z produktywnością pracy" - mówił premier.

Przypomniał, że w najbliższych planach jest inwestycja w drogę szybkiego ruchu S5, która od Sobótki połączy właśnie ten subregion Dolnego Śląska przez Świdnicę do Bolkowa do trasy S3.

"Ten rozwiązania komunikacyjne są możliwe, bo zabiegało o nie kilka osób. Przede wszystkim minister Michał Dworczyk, ale także posłowie Marcin Gwóźdź i Ireneusz Zyska. Droga S8, droga życia dla Kotliny Kłodzkiej ona będzie szła południkowo do granicy z Czechami. Natomiast droga S5 będzie się od niej oddzielać w Sobótce i będzie biegła w kierunku Świdnicy, z bardzo nowoczesnym łącznikiem do Wałbrzycha. A potem dalej do Bolkowa, czyli świetne skomunikowanie z drogą S3" - powiedział premier.

Podkreślił, że taka droga oznacza otwarcie potencjału inwestycyjnego i dał przykład niedawno podpisanej inwestycji firmy Intel na Dolnym Śląsku.

"Jak będzie dobra komunikacja to zwiększy się jeszcze popyt na pracę także na tych terenach, w tym regionie. I to jest plan rozwojowy Prawa i Sprawiedliwości, aby ludzie nie musieli jeździć sto kilometrów, 80 czy 60 za pracą. Aby w Świdnicy, Wałbrzychu, Kłodzku czy Ząbkowicach, czy w Dzierżoniowie czy w Łagiewnikach było jak najwięcej miejsc pracy. A najlepszym potwierdzeniem, że to jest możliwe jest to, co się dzieje na rynku pracy" - powiedział premier.

Przypomniał, że notowany jest najwyższy poziom zatrudnienia w Polsce - ponad 17 mln osób - i najniższy poziom bezrobocia.

"Nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej próbowali nas namówić na taką walkę z inflacją, z putinflacją, żeby bezrobocie poszło do góry podobnie tak jak za ich czasów. Myśmy nie ulegli tym podszeptom i dzisiaj mamy najniższe bezrobocie. A z dzisiejszego poranka także pozytywny komunikat o mocnym spadku inflacji" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że najważniejsze są miejsca pracy i dziękował ministrom i posłom PiS za walkę o te inwestycje infrastrukturalne, które przynoszą miejsca pracy.

Premier przypomniał, że zakłady Diora jeszcze w PRL miały swą ugruntowaną w Polsce i za granicami pozycję oraz markę eksportową. Niestety, na początku lat 90-tych upadły spółki tej marki.

"Liberałowie nie dbali o nasze polskie firmy. No i niestety, doszło do tego że ta główna cześć Diory zbankrutowała. Po latach tutaj w Świdnicy Diora zaczyna odzyskiwać swój dawny blask. Przede wszystkim dlatego, że Agencja Rozwoju Przemysłu uwierzyła w plan Diory Świdnica. Zainwestowała kapitał, który posłużył do zakupu nowych maszyn i zatrudnienia ludzi. I dzisiaj to co widziałem tutaj, precyzyjna robota" - powiedział premier.

Dodał, że o sukcesie firmy najlepiej świadczy fakt, że ponad 95 procent produkcji idzie na eksport.

"Każdy, kto interesuje się gospodarką wie, że jak tak dużo produktów idzie na eksport to zakład nabiera wiatru w żagle, że jest coraz lepiej" - powiedział premier.

Prezes firmy Diora Świdnica Maciej Rojek powiedział PAP, że pieniądze z ARP przeznaczono na projekt budowy własnych zestawów głośnikowych. "Będą to nowe, nowoczesne zestawy głośnikowe marki premium. Do tej pory produkowaliśmy tylko puste obudowy dla kontrahentów, dzisiaj chcemy to robić pod swoją marką +Diora Akustic+. Projekt był przygotowywany od dwóch lat, pozyskaliśmy dofinansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu właśnie na dokapitalizowanie i wypuszczenie tych linii produktowych" - powiedział prezes.

Dodał, że premiera głośników nastąpi 25 października tego roku podczas Audio Video Show w Warszawie na Stadionie Narodowym. Następnie będą one prezentowane na targach w Monachium, Londynie i na Bliskim Wschodzie.