Premier: nie chcemy przegapić czwartej rewolucji przemysłowej

Nie chcemy przegapić czwartej rewolucji przemysłowej, a kryzys spowodowany pandemią stanowi dla nowoczesnych firm także szansę na sukces - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej wizyty w firmie SelfMaker w Łodzi.

SelfMaker to firma technologiczna specjalizująca się w projektowaniu i tworzeniu profesjonalnych multifunkcyjnych urządzeń samoobsługowych.

Premier mówił, że kryzys, w którym znalazł się świat w związku z pandemią koronawirusa jest ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą, czego przykładem są produkty firmy SelfMaker, służące między innymi do dezynfekcji rąk.

"To jest na pewno gospodarka 4.0. To jest ta czwarta rewolucja przemysłowa, której nie chcemy tym razem przegapić, bo poprzednie trzy w ciągu ostatnich 200 lat przeszły nam koło nosa" - powiedział Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że firma, zatrudniająca 30 pracowników, ma 100 kooperantów. Zauważył, że SelfMaker zatrudnia nowych pracowników i zwiększa sprzedaż w Polsce oraz za granicą.

Życzył powodzenia wszystkim polskim firmom, które zajmują się automatyką, automatyzacją, cyfryzacją różnych procesów.

"Nowoczesność to jest i może być nasze drugie polskie imię i w ten sposób będziemy podbijać gospodarczo kolejne kraje i przez to podnosić poziom gospodarczy w Polsce" - ocenił szef rządu.

Podkreślił, że kiedy ma okazję zobaczyć, co robi taka firma jak SelfMaker, to jest "pełen najbardziej optymistycznych myśli, co do przyszłości gospodarczej Polski". Zwrócił uwagę, że 95 proc. wszystkich łańcuchów produkcji ma miejsce w Polsce. "To jest coś bardzo, bardzo budującego" - dodał.

Jak powiedział, firma, która powstała sześć lat temu, powstała z pewnej idei, pewnych pomysłów - automatyzacji, szeregu procesów i wykorzystania samoobsługi w wielu miejscach. Jego zdaniem widać to na świecie, który idzie w tym kierunku.

Także założyciel i prezes firmy SelfMaker Marek Wieteska podkreślał, że "zachodnie koncerny kupują od nas technologie, które stosują u siebie". Jak powiedział, jego zakład pracuje przede wszystkim na potrzeby krajowe, ale oprócz tego działa również dla odbiorców w 10 państwach.

W Łodzi szef rządu odwiedzi również Centrum Kreatywności Fabryka w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz teren budowy tunelu średnicowego. Spotka się także z mieszkańcami miasta.