Premier: nie jest to przeciw Ukraińcom, to dla polskich rolników

Nie jest to przeciw Ukraińcom, jest to dla polskich rolników - wskazał w środę premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wspólnego stanowiska Polski, Bułgarii, Węgier, Słowacji i Rumunii o przedłużeniu do końca roku zakazu wwozu do tych państw 4 zbóż z Ukrainy.

Premier powiedział w środę podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów rolnictwa krajów przyfrontowych, czyli Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii, że, jeżeli nastąpi nadmierny import z Ukrainy innych artykułów rolnych, również zostanie zablokowany tak jak w przypadku zbóż.

"Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa, tak jak zrobiliśmy to w marcu, kwietniu i w maju: blokada i rekompensaty, wsparcie finansowe w wysokości bezprecedensowej" - powiedział. Jak dodał, "nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie i tak będzie również tym razem w kontekście zarówno owoców miękkich, owoców twardych i jakichkolwiek perturbacji, jakie się pojawią" - zapewnił premier.

Jak dodał, "albo po 15 września wypracowane zostaną odpowiednie mechanizmy i odpowiednie regulacje, które uniemożliwią destabilizację rynku w Polsce i przywóz tych artykułów rolnych, na które dzisiaj jest zakaz wwozu, albo Rząd Rzeczypospolitej Polskiej - co deklaruję już teraz - zrealizuje to jednostronnie, albo z naszymi przyjaciółmi z innych krajów" - wskazał Morawiecki, zaznaczając, że to już będzie decyzja tych krajów. "My tak czy owak to zrobimy" - zapewnił.

"Nie jest to przeciw Ukraińcom, jest to (...) dla polskich rolników" - podkreślił premier.

