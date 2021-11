Premier: Nie ma obaw, że nie wdrożymy tarczy antyinflacyjnej

Nawet jeżeli opozycja będzie chciała protestować przeciwko naszym propozycjom antyinflacyjnym - jesteśmy do tego niestety przygotowani i przyzwyczajeni - nie ma obaw, że nie wdrożymy tarczy antyinflacyjnej. Na pewno ją wdrożymy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił duży pakiet obniżek podatków, które mają złagodzić skutki inflacji tzw. tarczę antyinflacyjną. Poinformował m.in., że rząd wprowadzi obniżkę VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc.; od 20 grudnia na pięć miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE; od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zostaną też wdrożone rozwiązania dot. opłaty emisyjnej.

Premier Morawiecki pytany, czy widzi szansę na to, że opozycja opowie się za zaprezentowanym pakietem antyinflacyjnym odparł: "Dobra wiadomość jest taka, że my możemy większość z tych rozwiązań wdrażać poprzez nasze działania". "I my te decyzje już podjęliśmy razem z panem wicepremierem Jackiem Sasinem i ministerstwem finansów będziemy tutaj wprowadzać bardzo konkretne rozporządzenia, zmiany" - powiedział szef rządu.

Zapewnił, że "wszystko to, co leży w domenie rządowej będzie realizowane". "Nie należy się obawiać, że my nie przeprowadzimy tych zmian, które tutaj przedstawiamy" - podkreślił premier.

Owszem - jak dodał - "co, do niektórych propozycji będą potrzebne zmiany legislacyjne". "Ale bardzo szybko postaramy się je przeprowadzić, one są punktowe" - zaznaczył premier Morawiecki.

"Jeżeli opozycja będzie chciała protestować przeciwko nim, jesteśmy do tego niestety przygotowani i przyzwyczajeni, ale nie ma obaw, że nie wdrożymy tej tarczy antyinflacyjnej. My ją na pewno wdrożymy" - zapewnił szef rządu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl