Premier: nie możemy dopuścić do zwiększenia obszarów kompetencji UE regulowanych przez kwalifikowaną większość

Nie możemy dopuścić do zwiększenia obszarów kompetencji UE, które będą przegłosowywane na zasadzie kwalifikowanej większości, czyli tam, gdzie możemy być przegłosowani - powiedział w środę wieczorem w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przyznał, że dzisiejsza Unia Europejska jest organizacją inną, niż to było 6, 12 czy 18 lat temu. "To jest Unia Europejska, której część elit brukselskich dąży do centralizacji, a my i wiele innych państw uważamy, że jest to absolutnie błędne, bo jeden rozmiar buta nie pasuje wszystkim" - dodał.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że "my musimy na pewno doprowadzić do tego, aby nie doszło do zwiększenia liczby obszarów kompetencji (w UE - PAP), które będą głosowane na zasadzie kwalifikowanej większości, czyli tam, gdzie możemy być przegłosowani". "Polska racja stanu musi być wysłuchana" - zaznaczył.

Premier przekonywał, że w wielu kwestiach Polsce udaje się budować tzw. mniejszość blokującą. Przypomniał również o zasadzie jednomyślności - przy niektórych sprawach, jakimi zajmuje się Unia - "i tam przedstawiamy nasze racje i realizujemy to, co jest w polskim interesie".

Według Morawieckiego, europejska integracja miała się najlepiej, "kiedy te szaleństwa ideologiczne z Brukseli, i kiedy ten ciąg w kierunku centralizacji, nie był podkręcony do rozmiarów takich, jak dzisiaj". Zdaniem premiera, dwie dekady temu Wspólnota radziła sobie znacznie lepiej z problemami i kryzysami, które i w tamtych czasach się pojawiały.