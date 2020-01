Premier: nie spodziewam się wiele po negocjacjach w sprawie budżetu UE

Nie spodziewam się wiele po negocjacjach w sprawie budżetu Unii Europejskiej, ale przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia kompromisu przynajmniej w niektórych częściach spraw budżetowych - powiedział we wtorek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki od poniedziałku przebywa z dwudniową wizytą w stolicy Niemiec. We wtorek rano spotkał się z szefową niemieckiego rządu Angelą Merkel na śniadaniu roboczym.

Polski premier powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z Merkel, że omówił z nią na kilka tematów. "Pierwszy to sprawy budżetu UE. I tutaj szanowni państwo Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna Rada, że to będą bardzo trudne negocjacje, można powiedzieć przedbiegi do rozpoczęcia negocjacji; chyba tak należałoby to określić" - powiedział Morawiecki.

Dodał, iż nie spodziewa się po tych negocjacjach wiele. "Ale oczywiście przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia przynajmniej kompromisu w jakichś częściach spraw budżetowych" - zaznaczył.

"My kładziemy nacisk na sprawy wspólnego budżetu, na politykę rolną, na politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Powiedziałem to dzisiaj podczas spotkania porannego, podałem też pewien pomysł, który jest pomysłem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego w jaki sposób zwiększyć jednocześnie wydatki na cele klimatyczne, a także na cele polityki rolnej, czyli jak gdyby połączyć budżet rolniczy z budżetem klimatycznym" - poinformował Morawiecki.