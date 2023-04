Premier: Nie sztuką jest nałożyć sankcje i pozostawić kraje z problemem. Musi być wsparcie

Sankcje na Rosję muszą być twarde, ale kraje Europy Środkowej muszą mieć wsparcie. Nie sztuka nałożyć sankcje i pozostawić kraje, które na skutek sankcji również cierpią i mają problemy na rynku wewnętrznym - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premier Estonii.

Premier spotkał się w Warszawie z premier Estonii Kają Kallas. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu szefowie rządów zostali zapytani o propozycje nowych sankcji na Rosję ze strony państw G7 i Unii Europejskiej

"Jesteśmy tutaj w kontakcie i z Estonią, i z pozostałymi partnerami z całego pasa Europy Środkowej, całego naszego regionu, aby jednym głosem przekonywać z jednej strony G7, a z drugiej strony Komisję Europejską, co do konieczności interwencji i utrzymywania sankcji" - powiedział premier. Jak zaznaczył, "nie sztuką jest nałożyć sankcje na Rosję, a potem pozostawić kraje, które na skutek tych sankcji również cierpią i mają problemy na rynku wewnętrznym".

Premier stwierdził, że "tego właśnie doświadcza dzisiaj Polska na rynku rolnym".

"Parę dni temu rozmawiałem z panem wiceprzewodniczącym (KE - red,) Valdisem Dombrovskisem; jeszcze wcześniej byłem w kontakcie z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, właśnie po to, by wypracować wspólne stanowisko" - mówił Mateusz Morawiecki.

"Muszę powiedzieć, że ostatnie dni napawają mnie pewną nutą optymizmu, ponieważ KE zrozumiała, że Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, czy Republika Czeska - że wszystkie te państwa naprawdę podlegają wielkim procesom wstrząsów gospodarczych na skutek gwałtownego wwozu produktów rolnych z Ukrainy, które miały być - na zasadzie tych korytarzy solidarności, jak je nazywaliśmy - wyeksportowane do innych krajów" - mówił szef rządu.

Premier: Sankcje muszą być twarde, ale kraje Europy Środkowej muszą mieć wsparcie

"Jak najbardziej chcemy utrzymać twardy pakiet sankcji i nie pozwolić Putinowi szantażować G7 i Unii Europejskiej. Co to oznacza? Sankcje muszą być twarde, ale kraje Europy Środkowej muszą mieć wsparcie w zakresie ochrony swoich produktów rolnych, swoich rynków - i to się dzieje w ostatnich dwóch tygodniach" - powiedział premier Morawiecki.

Premier Kallas dodała, że dla państw graniczących z Rosją ułatwieniem byłoby całkowite embargo na handel z tym krajem. "Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te towary, które były eksportowane do Rosji, są teraz eksportowane do państw trzecich - chodzi o obchodzenie sankcji. Musimy znaleźć jakieś rozwiązania, by zamknąć te luki" - oceniła.

