Premier: nie wyobrażam sobie, aby potencjał Śląska mógł zostać zmarnowany

Nie wyobrażam sobie, żeby wielki potencjał produkcyjny, przemysłowy, techniczny, projektowy, inżynierski i pracowniczy Śląska mógł zostać zmarnowany - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier bierze udział w Konferencji Samorządowej w woj. śląskim. "Polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości eliminuje upiorną biedę i koszmar bezrobocia charakterystyczne dla rządów liberałów, rządów Platformy Obywatelskiej"- podkreślił premier.

Zaznaczył, że "wtedy pojawiają się nowe miejsca pracy, aspiracje społeczności lokalnej rosną, wspólnota chce nowych miejsc, takich, jak sale i hale sportowe, miejsca rekreacji i wypoczynku, lepiej wyposażone szkoły, szpital powiatowy". "To wszystko jest też dzisiaj ogłaszane, wraz z kolejnym naborem Programu Inwestycji Strategicznych" - dodał.

"To wszystko powoduje, że w waszych miastach, gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w każdym zakątku Polska staje się coraz bardziej najlepszym miejscem do życia, miejscem, które w niczym nie ustępuję bogatym krajom Zachodu, ale bez tych problemów, jakie oni tam mają, zwłaszcza z bezpieczeństwem na ulicach, wiadomo, z czego wynikających" - mówił premier.

Ocenił, że "Program Inwestycji Strategicznych to program, jakiego wcześniej nigdy nie było". "Kiedy pytam samorządowców na spotkaniach takich, jak to, w całej Polsce, czy kiedykolwiek z budżetu państwa polskiego otrzymali podobne środki, jak te z tych naborów, to słyszę jedną odpowiedź - także z samorządów zarządzanych przez naszych przeciwników - że nigdy nie było takiego strumienia pieniędzy do samorządów" - zaznaczył Morawiecki.

"To jest jednocześnie moja obietnica. Jeżeli wyborcy nam zaufają, jeżeli wy - samorządowcy - nam zaufacie, to tę współpracę ręka w rękę będziemy kontynuowali kolejne cztery lata czy tyle, ile wyborcy nam zaufają. Będzie to kolejny wielki program inwestycji, który uczyni z Polski miejsce, do którego będą wracać z emigracji nasi drodzy rodacy" - zaznaczył.

"Na Śląsk, który jest przemysłowym sercem Polski i gdzie potwierdziliśmy w naszym ostatnim Programie Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych i Programie Inwestycji Strategicznych, przyciągamy nowoczesne inwestycje technologiczne, przemysłowe, w rozmiarze i ilościach, jakich Polska i Śląsk do tej pory nigdy nie widziały" - podkreślił premier. Zaznaczył również, że nie wyobraża sobie, żeby "ten wielki potencjał produkcyjny, przemysłowy, techniczny, projektowy, inżynierski i pracowniczy Śląska mógł zostać zmarnowany".