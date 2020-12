Premier: nikogo nie zostawimy bez pomocy

Nikogo nie zostawimy bez pomocy: przeznaczymy na kolejne wsparcie naszych przedsiębiorców 35 mld zł - zapewnił w poniedziałek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, przypominając o nowej Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pod koniec listopada br. premier Mateusz Morawiecki poinformował o uruchomieniu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0; to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

"Przeznaczymy na kolejne wsparcie naszych przedsiębiorców 35 miliardów złotych. Nikogo nie zostawimy bez pomocy" - napisał w poniedziałek na Facebooku Morawiecki.

Przypomniał, że nowa Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, "tak jak poprzednio, podzielona jest na dwa segmenty".

"Pierwszy to dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to wsparcie dla prawie 40 najbardziej dotkniętych przez kryzys branż na kwotę 10 miliardów złotych. Składają się na nie m.in. subwencje finansowe i dofinansowanie kosztów stałych" - napisał premier.

Przypomniał, że termin składania wniosków to styczeń i luty 2021 roku.

"Drugi to tarcza dla dużych firm to przede wszystkim pożyczki preferencyjne i płynnościowe oraz instrumenty kapitałowe. Obejmie ona wszystkie sektory i przeznaczamy na nią kolejne 25 miliardów złotych" - napisał premier.

Tu termin składania wniosków będzie jeszcze dłuższy - od stycznia do marca 2021 roku.

"Silni pracodawcy, bezpieczni pracownicy i uratowane miejsca pracy to klucz do szybkiego odbicia gospodarczego i ekspansji, jaką przewidują dla Polskiej gospodarki światowe instytucje finansowe w przyszłym roku. Działając solidarnie wygramy z tym kryzysem!" - napisał premier.

Premier do swojego wpisu dołączył 57-sekundowy filmik, z którego możemy się dowiedzieć, że Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP prawie 40 branż to kwota ok. 10 mld zł. Wsparcie zakłada dla mikoprzedsiębiorstw subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm ze wszystkich sektorów, to kwota ok. 25 mld zł. Wsparcie przewiduje pożyczkę preferencyjną - nowy okres szkody COVID-19 od 1.11.2020 r. do 31.01.2021 r. pokrywanej umorzeniem do 75 proc. straty EBITDA; pożyczki płynnościowe - wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie; instrumenty kapitałowe - na dotychczasowych zasadach.

Z filmiku możemy się dowiedzieć, że przewidywany termin przyjmowania wniosków to od 15 stycznia 2021 r. Z kolei przewidywany termin wypłaty - do 28 lutego 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r.

Na filmie przypomniano, że do tej pory z Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało 347 tys. przedsiębiorstw, do których łącznie trafiło ponad 60 mld zł. Dzięki tym środkom ochronionych zostało 3,2 mln pracowników. Środki trafiały do firm w ciągu 2 dni. Bufor bezpieczeństwa finansowego na min. 6-9 miesięcy; umorzenie subwencji do 75 proc.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców.