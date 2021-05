Premier: Nowy Ład - wielki program inwestycji w polskie zdrowie, rodziny i infrastrukturę

Nowy Polski Ład to wielki program inwestycji w polskie zdrowie, rodziny, infrastrukturę i wreszcie w człowieka; w ciągu najbliższych kilki dni pokażemy jego główne założenia - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'21.

Morawiecki mówił, że dziś jesteśmy w przededniu przełomowego czasu dla całego świata, który wiąże się z wychodzeniem z pandemii Covid-19 i dzisiaj pytamy jak będzie wyglądała przyszłość.

"Wiemy, że będzie wyglądała inaczej, że Covid-19, niepewność, strach, wielkie straty wśród ludzi, ale także wielkie straty w gospodarce, które spowodował Covid-19, ta pandemia spowodowała, wiążą się jednocześnie z głęboką przebudową ładu gospodarczego" - mówił premier.

Zwracał uwagę, że poszukiwanie "odważnie i rozważnie" nowych ścieżek przez Polskę rozwoju gospodarczo-społecznego wiąże się z trzema podstawowymi obszarami: błyskawiczne zastosowanie tarcz antykryzysowych; potężne fundusze europejskie o charakterze "drugiego planu Marshalla" na transformację polskiej gospodarki oraz Nowy Polski Ład.

"Te fundusze (europejskie) są immanentną częścią czegoś jeszcze większego - Polskiego Ładu, który w najbliższym tygodniu, w ciągu najbliższych kilki dni pokażemy, przedstawimy jego główne założenia" - mówił Morawiecki.

"Ale już dziś mogę powiedzieć, że jeśli miałbym jednym zdaniem ująć czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polskie rodziny, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego, tam, gdzie został nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy, wreszcie jest to last but not least, to inwestycja w człowieka" - powiedział Morawiecki.

