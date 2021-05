Premier o głosowaniu ws. ratyfikacji zasobów własnych UE: jestem przekonany, że dzisiaj zwycięży zdrowy rozsądek

Jestem przekonany, że dzisiaj zwycięży zdrowy rozsądek i polska racja stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o głosowanie ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE, dot. Funduszu Odbudowy. Dodał, że wierzy, że do oddania głosów za programem odbudowy uda się przekonać opozycję.

Sejm we wtorek po południu ma zająć się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE, która jest konieczna we wszystkich krajach członkowskich, by uruchomić wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki zapytany we wtorek na konferencji prasowej po spotkaniu z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim o to, czy jego zdaniem Sejm opowie się za ratyfikacją, odpowiedział, że wierzy w to, że zwycięży polska racja stanu.

"Jestem przekonany i wierzę w to głęboko, że dzisiaj zdrowy rozsądek zwycięży, że dzisiaj zwycięży polska racja stanu, że będziemy w stanie przekonać również posłów opozycji do zagłosowania za programem odbudowy i środkami unijnymi - największymi łącznie w historii polskiej obecności w UE" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu dodał, że chodzi nie tylko o program odbudowy po Covid-19, ale również o środki z budżetu unijnego na kolejną perspektywę finansową dla polskiego rolnictwa, Fundusz Spójności, polską infrastrukturę, a także dla samorządów i "bardzo wiele programów, które będą przyczyniały się do tego, że polska gospodarka będzie miała się lepiej, a dzięki temu polscy pracownicy i Polacy po prostu będą mogli więcej zarabiać" - mówił premier.

Dodał, że jak najszybsze wyrównywanie poziomu życia "do wielkości, które obserwują Polacy w krajach zachodnich", jest podstawowym celem rządu.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dodał, że chodzi o 770 mld zł dla Polski, w tym ponad 150 mld zł na polskie rolnictwo. "Nie potrafię sobie wyobrazić usprawiedliwienia głosowania przeciw takiemu planowi, zwłaszcza jeśli chodzi o interesy wsi, o to co jest na polskiej wsi do zrobienia" - ocenił Wojciechowski.

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 mld euro.

W poniedziałek po południu dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, już w formalnej wersji, co zamyka proces składania KPO przez Polskę.

