Premier o PKB: Wynik bardzo dobry zważywszy na pandemię i wojnę

Wzrost PKB w tym roku może oscylować ok. 5 proc. - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że najbliższych kwartałach będzie dochodziło do osłabienia wzrostu, ale będziemy walczyć o miejsca pracy.

W tym roku wzrost PKB w Polce może oscylować ok. 5 proc., i jest to wynik bardzo dobry zważywszy na dwa lata pandemii koronawirusa, a potem wojnę surowcową - powiedział premier.

W najbliższych kwartałach będzie dochodziło do osłabienia wzrostu PKB ze względu na dynamikę zdarzeń gospodarczych, sytuację na rachunku bieżącym, bilans handlowy a także osłabienie złotego. Zaznaczył jednak, że takie spowolnienie będzie widoczne we wszystkich krajach UE - wskazał.

Nie ma obaw, że polska gospodarka jest w chybotliwym stanie. Stan finansów publicznych jest dobry, nawet bardzo dobry, poziom długu do PKB spada, deficyt budżetowy będzie na poziomie między 3-4 proc. - wyliczył.

Wzrost PKB w 2022 r. może oscylować ok. 5 proc.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że w tym roku wzrost PKB w Polce może oscylować ok. 5 proc., i - jak zaznaczył - jest to wynik bardzo dobry zważywszy na dwa lata pandemii koronawirusa, a potem wojnę surowcową. "Wiele państw mogłoby sobie życzyć takiego składanego wzrostu gospodarczego w 2020, 2021 i 2022 roku" - powiedział.

Przyznał, że w najbliższych kwartałach będzie dochodziło do osłabienia wzrostu PKB ze względu na dynamikę zdarzeń gospodarczych, sytuację na rachunku bieżącym, bilans handlowy a także osłabienie złotego. Zaznaczył jednak, że takie spowolnienie będzie widoczne we wszystkich krajach UE. "Wojna Putnia i Rosji ma swoje konsekwencje np. w rosnącym długu publicznym wielu państw, rosnącym bezrobociu" - wskazał.

Zapewnił też, że nie ma obaw, że polska gospodarka jest w "chybotliwym stanie". "Stan finansów publicznych jest dobry, nawet bardzo dobry, poziom długu do PKB spada, deficyt budżetowy będzie na poziomie między 3-4 proc." - wyliczył premier. Dodał, że dane statystyczne pokazują pewne kłopoty, które z gospodarką się wiążą, ale - jak zapewnił - miejsca pracy są bronione, potencjał gospodarczy Polski również jest utrzymywany.

Polski PKB z jednym z najwyższych wzrostów w UE?

GUS poinformował w środę (17 sierpnia), że Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w pierwszym kw. 2022 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w drugim kw. o 2,3 proc.

"Jest to spadek kwartał do kwartału i nie można go traktować jako główny miernik świadczący o sile gospodarki. Trzeba popatrzeć na poziom PKB w oderwaniu od czynników sezonowych czy jednorazowych. Jeśli popatrzymy na PKB za pierwszy kwartał, gdzie jednym z jego głównych motorów był wzrost zapasów, to on teraz po prostu wygasa" - stwierdził wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"Powinniśmy patrzeć na całoroczny wzrost PKB. Widzimy, że obecnie wzrost rok do roku wynosi 5,3 proc. Natomiast w kontekście całego roku 2022 myślę, że to będzie jeden z najwyższych wzrostów PKB w Unii Europejskiej" - ocenił wiceminister finansów.

"Popatrzmy też na PKB z perspektywy ostatnich 2-3 lat, czyli jaka była kondycja gospodarki przed wybuchem pandemii i teraz. Tutaj Polska również zdecydowanie wybija się pozytywnie na tle innych państw" - dodał.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl