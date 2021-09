Premier o "Polskim Ładzie": nie zwalniamy tempa (aktualizacja)

Nie zwalniamy tempa - wdrożono rozwiązania niewymagające ścieżki ustawodawczej; przyjęto lub są procedowane niektóre z przygotowanych ustaw - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wystąpieniu o "Polskim Ładzie". Zdecydowaliśmy się na jedną z największych w historii Polski obniżkę podatków - dodał.

"Polski Ład jest pełen wielu bardzo dobrych dla Polaków programów. Programów, które spełniają nasze marzenia i aspiracje"- powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni".

Na początku czerwca szef rządu przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

Premier podkreślił w piątek, że "niektóre z tych 10 kroków, do których się zobowiązaliśmy, a które mogliśmy zrobić bez ingerencji w długi proces ustawodawczy, są już wdrożone", a "niektóre ustawy są już przyjęte - jak ta o służbie zdrowia", inne zaś są obecnie procedowane. "Nie zwalniamy tempa" - zapewnił Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że pandemia postawiła ogromne zadania. Jak mówił, "to czas, który zaburzył ten regularny systemowy, systematyczny wzrost" "I dzisiaj +Polski Ład+ służyć ma właśnie temu, żebyśmy z powrotem weszli na szybką ścieżkę wzrostu" - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego, szybka ścieżka wzrostu to wyższe wynagrodzenia Polaków, to lepsza edukacja, lepiej opłacana służba zdrowia.

"Dlatego zdecydowaliśmy się na jedną z największych w historii Polski obniżek podatków, jeśli nie największą obniżkę podatków. To pozostawienie w portfelach Polaków 16,5 miliarda zł. To jednocześnie dla 18 milionów Polaków obniżka podatków. I stąd nasze kolejne zobowiązanie - realizowane już teraz - przyjęta przez rząd ustawa w wyniku, której do 30 tys. zł zarobków rocznych, Polacy nie będą płacili podatku" - powiedział.

Szef rządu wskazał, że to wyższy poziom kwoty wolnej, "czyli pracy bez podatku", niż we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, a nawet w Danii.

"Podobnie, ten drugi próg podatkowy, ten budujący także aspiracje, też spełniający ambicje Polaków, też kształtujący polską klasę średnią, podnosimy pierwszy raz od 12 lat - z 85 na 120 tys. zł. dla tych Polaków, którzy w ten drugi próg już teraz wpadali, czyli ich zarobki roczne przekraczały 85 tys. zł" - wskazał premier.

W środę Rada Ministrów przyjęła projekty zmian systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu, które zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. Na nowych rozwiązaniach ma zyskać ok. 18 mln Polaków.

Morawiecki mówił także o emeryturze bez podatku dla 90 proc. emerytów i rencistów. "Do wysokości 2,5 tys. zł emerytura nie będzie obciążona podatkiem, a także dla tych emerytów, którzy czują się na siłach, chcą dalej pracować, proponujemy pracę bez podatku, ponieważ chcemy, żeby ci, którzy mają doświadczenie dzielili się tym doświadczeniem, żeby uczyli młodszych, a jednocześnie, żeby zarabiali na swój kapitał emerytalny jak najwięcej" - powiedział szef rządu.

Premier zapewnił, że dla każdego małżeństwa, młodych ludzi, którzy będą chcieli kupić mieszkanie, a nie stać ich na wkład własny, zapewniona zostanie gwarancja wkładu własnego ze strony Skarbu Państwa.

W środę rząd przyjął projekty kilku ustaw związanych z programem Polski Ład, w tym projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

W swoim wystąpieniu Morawiecki odniósł się także do pracy. Podkreślił, że rząd znacząco podwyższył płacę minimalną. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć o 200 zł i wynosić 3 tys. zł. brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa ma być wyższa od obecnej o 1,30 zł i wynieść 19,60 zł.

Swoje wystąpienie poświęcił także sytuacji w służbie zdrowia. Zwracał uwagę, że rząd przygotował regulacje dotyczące wzrostu nakładów na zdrowie. Uchwalona w sierpniu przez Sejm nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określa ścieżkę wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. W czwartek Senat opowiedział się za tym, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB zamiast 7 proc. i by stało się to szybciej. Uchwałą Senatu zajmie się Sejm.

Szef rządu zapewnił, że wdrażany jest "potężny" program wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Jak mówił, przeznaczone mają być na ten cel dodatkowe środki, a także mają być finansowane nowe ośrodki lecznicze czy doradztwa.

Morawiecki obiecał, że rząd będzie przeznaczał kolejne miliardy złotych na służbę zdrowia; może nawet powyżej 10 mld złotych rocznie, rok po roku, w najbliższych latach.

Odnosząc się do rozwiązań rolniczych w "Polskim Ładzie", premier wskazał, że rząd zobowiązał się do jeszcze większego uwolnienia rolniczego handlu detalicznego i zmniejszenia jego opodatkowania, a także do zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego do poziomu 110 zł. Szef rządu dodał, że na początku października pokazany zostanie kompleksowy program "Rolniczy Polski Ład".

Kolejnym rozwiązaniem dla rolników ma być też plan przebudowy ubezpieczeń rolniczych, który - jak wynika z wypowiedzi premiera - ma zostać przedstawiony także na początku października br.

Premier mówił także o programie "Dom bez formalności do 70 m2" w ramach "Polskiego Ładu". W środę rząd przyjął projekt w tej sprawie. Jak wskazał w piątek Morawiecki, po znowelizowaniu Prawa budowlanego możliwa będzie budowa domów "do 70 m kw. w podstawie, a więc z małym poddaszem, ze skośnym dachem, które mogą mieć nawet 100-110 m kw."

Morawiecki zapewnił, że w ramach Programu Inwestycji Strategicznych każdy z samorządów otrzyma środki na inwestycje. Dodał, że do tej pory w ramach tego programu samorządy złożyły blisko 8 tys. wniosków o wsparcie. Przekazał, że za miesiąc rozpocznie się drugi nabór wniosków dla samorządów w ramach tego programu.

Szef rządu przekonywał też, że "Polska dzięki Polskiemu Ładowi ma się stać najlepszym miejscem do życia w Europie". "Naszym celem jest to, żeby była krajem, w którym aspiracje Polaków, oby jak największe, mogły się spełniać" - podkreślał.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

