Premier: O progresywnym systemie podatkowym trzeba mówić z otwartą przyłbicą

O progresywnym systemie podatkowym trzeba mówić z otwartą przyłbicą - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do zawartych w Polskim Ładzie zmian podatkowych i zastrzeżeń Porozumienia, które podpisało dokument.

Premier mówił na konferencji prasowej we Wrocławiu, że wynegocjowany mechanizm zakłada, iż w przypadku wynagrodzeń miesięcznych do 12 tys. zł - kwota wolna - podniesiony próg podatkowy oraz składka zdrowotna nie spowoduje żadnego ubytku w przypadku umów o pracę. Dodał, że był to mechanizm zaproponowany przez PiS.

"Nad tym mechanizmem rzeczywiście nie tylko pracujemy, ale został on zapisany w Polskim Ładzie - bo tak nazywa się nasza nowa umowa społeczna" - zaznaczył premier.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił: "jestem przekonany, że trzeba mówić z otwartą przyłbicą, o tych niezwykle ważnych aspektach naszego życia społeczno-gospodarczego, jakim jest progresywność systemu podatkowego". "Ale jednocześnie też znakowana pula środków - znakowana po to, aby trafiła na służbę zdrowia" - dodał.

"Wszyscy Polacy chcą, żeby służba zdrowia była na wyższym poziomie. Wiemy, jak wyraźnie potrzebne jest to zwłaszcza teraz - lepiej, niż kiedykolwiek po pandemii COVID-19" - mówił Morawiecki.

"Stąd te nowe środki jeden do jeden - w całości przeznaczone na poprawę, na podniesienie zdecydowane dostępu do specjalistów w ramach służby zdrowia" - dodał szef rządu.

"Natomiast będziemy pracowali też, aby system podatkowy był jak najbardziej sprawiedliwy i PiS bardzo mocno dokłada wszelkiej staranności, aby ten system był tak ukształtowany, żeby motywował do pracy i żeby jak największej liczbie ludzi dawał dodatkowe środki" - podkreślił premier.

"I tak jest konstruowana nasza cała ulga, a przede wszystkim bezprecedensowo podniesiona kwota wolna, do wysokości 30 tys. zł" - dodał Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

