Premier o realizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiasta: przyniesie nowe szanse i perspektywy m.in. dla Pomorza

Mimo pandemii powstaje droga S6, która patrząc na południe, bliżej Trójmiasta, będzie częścią obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta; to arteria komunikacyjna, która przyniesie nowe szanse i perspektywy m.in. dla Pomorza; daje też impuls gospodarce - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na realizację Obwodnicy Metropolii Trójmiasta w okolicach miejscowości Milwino.

Podkreślał, że rząd buduje m.in. obwodnice i wiadukty po to, by z jednej strony zapewnić jak najwyższy komfort jazdy, bezpieczeństwo, czyste powietrze, ale także - z drugiej strony - "by dać ten impuls gospodarczy". Zaznaczył, że po pandemii polska gospodarka będzie tego impulsu bardzo potrzebowała.

"Nowoczesne drogi, które łączą ludzi, przedsiębiorców, łączą ich interesy, łączą województwa, łączą Polskę - takie drogi będą kluczem do sukcesu gospodarczego" - powiedział premier.

Morawiecki przekonywał ponadto, że polska ścieżka ratowania miejsc pracy okazała się skuteczna, co mają pokazywać dane z KE potwierdzające, że Polska ma ostatnio jeden z największych przyrostów zatrudnienia.

"I te wszystkie naczynia gospodarcze muszą ze sobą być połączone; przede wszystkim ludzie i miejsca pracy. Po drugie nowoczesna gospodarka, która tworzy lepsze perspektywy - zarobkowe, komfortu, bezpieczeństwa" - mówił premier, zaznaczając, że właśnie w tym celu polski rząd przeznaczył blisko 3 mld zł również na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

"Tutaj powstaje mimo pandemii (...) obwodnica, czy powstaje droga S6, która patrząc na południe, bliżej Trójmiasta, będzie częścią obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. To arteria komunikacyjna, która przyniesie nowe szanse, nowe perspektywy dla Pomorza, dla tej części Kaszub" - podkreślał.

Szef rządu przekonywał, że dzięki takim połączeniom jak obwodnica metropolii Trójmiasta w regionie będzie więcej inwestycji.

"I o to chodzi w naszym programie gospodarczym, żeby takie inwestycje - poprzez rozwój infrastruktury, poprzez system edukacji i odpowiednie zestawienie ze sobą wszystkich parametrów gospodarczych mikro i makro - prowadziły do najszybszego rozwoju Polski, do jak najszybszego przyrostu miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń pracowników" - mówił premier.

