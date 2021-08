Premier: obecna polityka społeczna to konsensus pomiędzy światem pracy, pracodawców i związków zawodowych

Etos pracy w czasach PRL bardzo ucierpiał - napisał premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że obecna polityka społeczna - to konsensus pomiędzy światem pracy, światem pracodawców i światem związków zawodowych, której inspiracja duchowa jest oparta o myśl zasianą 130 lat temu.

W Wrocławiu trwa Kongres Pracy zorganizowany przez Fundację Obserwatorium Społeczne, działającą przy Archidiecezji Wrocławskiej. Jednym z gości był w piątek szef polskiego rządu.

"Etos pracy w czasach PRL bardzo ucierpiał. Kiedy rozpoczynał się nowy etap rozwoju naszej ojczyzny, u progu lat 90. wszyscy byliśmy trochę jak we mgle. Późniejsza deregulacja i liberalizacja przepisów świata pracy szła niejako w poprzek naszym marzeniom. Budowała trudną do pogodzenia przestrzeń intelektualno-moralną" - napisał w piątek na Facebooku szef rządu.

Zaznaczył, że "należało odszukać właściwą równowagę między pracą a efektywnością, między przedsiębiorcami i pracownikami a łącznikiem, jakim są związki - zawodowe i pracodawców". "Zaczęto podkreślać nie tylko godność człowieka, ale także godność pracy, jako nieodzowny element sprawiedliwego systemu, który wszystkim nam się wtedy marzył" - zauważył.

Podkreślił, że "dzisiejsza polityka społeczna - to konsensus pomiędzy światem pracy, światem pracodawców i światem związków zawodowych, której inspiracja duchowa jest oparta o myśl zasianą 130 lat temu". "Myśl, która przyświeca dzisiejszym obradom Kongresu Pracy we Wrocławiu" - wskazał premier Morawiecki.

"Życzę wszystkim uczestnikom tego kongresu bardzo owocnych obrad oraz inspiracji duchowych, które płyną z przeszłości" - te słowa napisał w piątek szef rządu na Twitterze.

Kongres Pracy potrwa we Wrocławiu do soboty i został zorganizowany przez Fundację Obserwatorium Społeczne, działającą przy Archidiecezji Wrocławskiej. Metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny jest ogólnopolskim duszpasterzem ludzi pracy i to z jego inspiracji, w 30 lat po pierwszym kongresie, przygotowano kolejny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl