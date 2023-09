Premier: obecnie w pierwszej dziesiątce największych firm, które budują polskie drogi są polskie firmy

Obecnie w pierwszej dziesiątce największych firm, które budują polskie drogi są polskie firmy - wskazał w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra Północ do węzła Lubawka.

"Mamy gotowe kilkanaście kilometrów drogi od węzła Kamienna Góra do Lubawki" - poinformował piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że za pół roku będzie gotowy odcinek od Kamiennej Góry na północ do Bolkowa.

"Jak wyglądało budowanie tych dróg ekspresowych, autostrad w czasach Tuska, w czasach Platformy Obywatelskiej (…)? Jedno wielkie bankructwo polskich firm, polskich podwykonawców na gigantycznym programie inwestycyjnym" - przypomniał Morawiecki. Zwrócił uwagę, że Hiszpanie podczas podobnego programu inwestycyjnego potrafili spowodować, że "urosły wielkie, gigantyczne globalne firmy budowlane, hiszpańskie".

"Dzisiaj w pierwszej dziesiątce największych firm, które budują polskie drogi są polskie firmy. Są też jeszcze zagraniczne. Cieszymy się jeśli kapitał zagraniczny wnosi tu nowe technologie, ale najbardziej się cieszymy jak możemy przez nasze programy inwestycyjne doprowadzić do tego, że polskie drogi są budowane przez polskich przedsiębiorców" - stwierdził premier.

Zwrócił uwagę, że z powiatem kamiennogórskim graniczy powiat Jaworski. "Jawor wspaniale się rozwija. Pozyskaliśmy tam inwestycje Mercedesa, wielu kooperantów, ale dlaczego to było możliwe? Bo Jawor był dużo lepiej skomunikowany niż powiat kamiennogórski" - zaznaczył Morawiecki. "Będziemy tutaj przyciągali kolejnych inwestorów, bo to jest wielkie zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. (...) Pokazaliśmy, że to potrafimy" - podkreślił.

Jak powiedział premier, mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego nie będą musieli wyjeżdżać do pracy gdzieś do większych ośrodków miejskich. Tak jak udało nam się przyciągnąć inwestycje do Jawora, do Polkowic, do Głogowa, do Lubina, dzięki coraz lepszemu skomunikowaniu, tak Kamienna Góra odetchnie pełną piersią" - zapewnił Morawiecki.

"Ruch gospodarczy, ruch towarowy, handel zwiększa się niepomiernie, jeżeli mamy dobre drogi" - wskazał premier, dodając, że myślenie o drogach jest myśleniem kompleksowym.

"To nie tylko te duże arterie, ale też drogi dojazdowe, drogi gminne, powiatowe" - stwierdził. "Zachęcam każdego mieszkańca w każdym zakątku Polski, aby zapytał swojego wójta, burmistrza czy starostę, jakie były środki na drogi gminne powiatowe przez chociażby cztery lata rządów Platformy Obywatelskiej 2011-2015, albo 2007-2011 i porównał do naszej czterolatki PiS. (...) To porównanie będzie miażdżące" - ocenił Morawiecki.