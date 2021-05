Premier obiecuje odrodzenie polskich firm

Polski Ład ma być odrodzeniem i rozkwitem dla polskich firm; chcemy w nim dla polskich produktów znaleźć właściwe miejsce, dobrą promocję - powiedział w poniedziałek 17 maja premier Mateusz Morawiecki.

"Promujemy polskie produkty i chcemy w Polskim Ładzie dla polskich produktów znaleźć właściwe miejsce, dobrą promocję, promocję eksportu" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera, pandemia była dla wielu firm takim czasem przedłużającej się zimy. "A Polski Ład ma być odrodzeniem i rozkwitem. Ma być pięknym rozkwitem dla wielu setek, tysięcy polskich firm. Tak konstruujemy cały system"- tłumaczył szef rządu.

Przypomniał, że rząd pomógł bardzo wielu firmom "przechować ich kapitał rynkowy, przechować ich udziały w rynku, potencjał wytwórczy".

"To nasze programy pomocowe, Tarcza Finansowa była czymś w rodzaju kładki, przez którą przeszły firmy z czasu pandemicznego do czasu po epidemii. 200 mld zł pozwoliło ochronić ponad 5 mln miejsc pracy" - powiedział Morawiecki.

"Chcemy, aby system podatkowy, który jest częścią całego systemu gospodarczo-społecznego, był we właściwy sposób skonstruowany. Tzn. pracownicy takiej firmy jak ta muszą proporcjonalnie i procentowo płacić mniejsze składki, daniny łącznie, niż ci, którzy zarabiają 20-30-50 czy 100 tys. zł" - wskazał szef rządu odnosząc się do programu Polski Ład podczas wizyty w firmie JMP Flowers w Stężycy (woj. lubelskie).



"Dzisiaj przebudowujemy system podatkowy po raz kolejny - w taki sposób, żeby był sprawiedliwy" - wskazał premier.



Premier @MorawieckiM w #Stężyca : Nasz program inwestycyjny pomoże firmom ukształtować ich strukturę kosztową, by były jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku europejskim i światowym. Do tego będziemy zmierzali.

Poprawa konkurencyjności polskich firm

Premier wskazał m.in. na estoński CIT czy ulgi na działalność innowacyjną. "IP Box, zmniejszony CIT z 19 proc. do 9 proc czy możliwość rozliczania się ryczałtowego podniesiona z 250 tys. euro do 2 mln euro - czyli 8-krotnie podniesienie - będzie oznaczało uproszczenie księgowości i zwiększenie pola manewru inwestycyjnego" - mówił, odnosząc się do Polskiego Ładu.

Chcemy, by gospodarka polska była dobrze naoliwioną machiną, a polskie firmy były jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku europejskim i rynku światowym; to podstawowe cele Polskiego Ładu - mówił w poniedziałek w Stężycy na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki.



Premier zaznaczył, że im więcej będziemy kupować polskich produktów i promować polskie produkty, promować ich eksport, tym więcej będą mogli zarabiać polscy pracownicy.



"Wynagrodzenia będą rosły, produktywność będzie rosła w ślad za tym również, a to będzie podnosić całą naszą gospodarkę. To oznacza właśnie ten czas rozkwitu i odrodzenia w Polskim Ładzie, to jest nasz podstawowy cel, żeby gospodarka polska była taką dobrze naoliwiona machiną (...) poprzez różne elementy tego systemu" - powiedział szef rządu.



Premier @MorawieckiM w #Stężyca: #PolskiŁad oznacza czas rozwoju, gdzie wszystkie miejscowości, gminy i powiaty doświadczą ogromnego impulsu inwestycyjnego. To nasz podstawowy cel - żeby gospodarka polska była dobrze naoliwioną machiną. Inwestycje to filar #PolskiŁad. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 17, 2021

Dodał, że jednym z zasadniczych elementów, w którym państwo wydatnie pomoże, jest wielki program inwestycyjny - filar Polskiego Ładu."Wszystkie miejscowości, powiaty, gminy w Polsce doświadczą ogromnego impulsu inwestycyjnego skoku cywilizacyjnego w wielu obszarach począwszy od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, skończywszy na różnego rodzaju inwestycjach takich jak internet szerokopasmowy, czyste powietrza, klimat" - powiedział premier.Poinformował, że wielki program inwestycyjny pomoże firmom ukształtować ich strukturę kosztową, by stały się jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku europejskim i rynku światowym. "To jest nasz podstawowy cel i do niego będziemy zmierzać poprzez właściwe elementy całej polityki gospodarczej" - podkreślił.Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.