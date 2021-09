Premier: obiecuję, że będziemy przeznaczać kolejne miliardy złotych na służbę zdrowia

Obiecuję, że będziemy przeznaczać kolejne miliardy złotych na służbę zdrowia; może nawet powyżej 10 mld złotych rocznie, rok po roku, w najbliższych latach - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni”

Szef rządu poruszył na konferencji prasowej temat debaty nad wynagrodzeniami w służbie zdrowia. "Wiem, że dzisiaj, jutro i w najbliższym czasie na pewno będą rozliczne protesty. Jeden z postulatów dotyczy podwojenia, czy potrojenia budżetu" - powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że jeszcze parę lat temu, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej na służbę zdrowia wydawano siedemdziesiąt parę miliardów złotych. "Wtedy wynagrodzenia dla budżetówki przez sześć lat stały w miejscu. My podnieśliśmy wydatki na służbę zdrowia do kwoty ponad 120 miliardów przez 5, 6 lat. Nigdy nie było takiego procentowego sukcesu, patrząc też na wzrost realny, bo zawsze jest jakaś inflacja i trzeba porównać to do wzrostu realnego" - powiedział premier.

Według niego, kwestię podwojenia, czy potrojenia budżetu na służbę zdrowia trzeba rozłożyć w latach. "Każdy we wszystkich zawodach na pewno chciałby więcej zarabiać. I to jest rdzeń naszej polityki. To właśnie dlatego te nowe miejsca pracy" - wskazał Mateusz Morawiecki.

I - jak dodał - "po to to robimy, żeby wynagrodzenia były jak największe, także w służbie zdrowia". "I także będziemy przeznaczać kolejne miliardy złotych, to obiecuję. Może nawet powyżej 10 mld złotych rocznie na służbę zdrowia rok po roku w najbliższych latach" - zadeklarował Morawiecki.

