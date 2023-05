Premier: obroniliśmy Polaków przed kryzysem, a teraz ruszamy z kolejną ofensywą programową

Polakom opłacają się rządy Prawa i Sprawiedliwości; obroniliśmy Polaków przed kryzysem, a teraz ruszamy z kolejną ofensywą programową - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki i przytaczał dane dot. zatrudnienia.

Mateusz Morawiecki podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów podkreślał, że rząd wie, jak zrobić, aby i finanse publiczne były stabilne, a także jak najszybciej zmaterializować złożone wcześniej obietnice. "Zamieniliśmy system rządów - rządów Platformy Obywatelskiej, czyli jak niektórzy mówią +oszusta z Platformy+, na system realnej demokracji, czyli takiej w której to, co rządzący mówią, to, co politycy obiecują, staje się faktem" - mówił.

Zarzucił poprzednikom narracje, że "dwa razy obiecać, to raz dotrzymać". "My uważamy, że słowo dane wyborcom jest święte i staramy się robić wszystko, aby ten projekt, który obiecujemy, był zrealizowany" - powiedział.

Premier odniósł się do danych Eurostatu, który podał, że zatrudnienie w Polsce w pierwszym kwartale br. wzrosło kwartał do kwartału o 109,8 tys. osób - do 17 mln 62 tys. osób. Wobec pierwszego kwartału 2022 roku zatrudnienie wzrosło o 236,8 tys. osób.

"Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości osiągnęliśmy pewien rekord w zatrudnieniu. Na rynku pracy pojawiło się ponad 17 milionów osób" - mówił Morawiecki. "To jest absolutny rekord. Nigdy tyle osób nie było zatrudnionych, a przypomnijcie sobie państwo te różne krokodyle łzy wylewane przez ekonomistów strony przeciwnej, czy przez polityków Platformy Obywatelskiej, co oni mówili o rynku pracy w kontekście wdrożenia naszego 500 plus, czyli wkrótce 800 plus" - podkreślał.

Szef rządu powołał się też na dane OECD. "Według badań OECD mamy do czynienia z bardzo korzystną sytuacją, jeśli chodzi o to, co było przedmiotem debaty publicznej przez 30 lat, czyli klin podatkowy" - mówił. "Prawo i Sprawiedliwość obniżyło klin podatkowy do poziomu, mierząc 22 kraje należące do OECD, do poziomu najkorzystniejszego dla obywateli" - podkreślał.

"Polakom opłaca się mieć sprawdzonego partnera, opłacają się rządy Prawa i Sprawiedliwości" - przekonywał Morawiecki. "Obroniliśmy Polaków przed kryzysem, a teraz ruszamy z naszą kolejną ofensywą - ofensywą programową" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl