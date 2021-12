Premier: oddana droga nr 933 pozwoli stworzyć miejsca pracy w regionie

Oddana droga wojewódzka nr 933 pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy w regionie, rozwijać się firmom, poprawi też bezpieczeństwo - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej wizyty w województwie śląskim.

Szef rządu uczestniczył w uroczystości oddania do użytku przebudowanego odcinka drogi nr 933.

"Nieco ponad dwa lata temu zapowiadaliśmy budowę tej drogi. To bardzo ważna droga, łącząca na południu woj. śląskiego Pszczynę, Wodzisław, Racibórz, i cieszę się, że zgodnie z nasza obietnicą mogliśmy tę drogę wykonać" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Niedawno oddano odcinek siedmiokilometrowy, teraz 16 kilometrów drogi wojewódzkiej 933. To jest kolejna droga dodana do szeregu dróg, które budujemy. To droga, która jednocześnie tworzy też miejsca pracy" - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że "wzrost gospodarczy, miejsca pracy nie biorą się z niczego, biorą się z logicznego programu, ze strategicznego programu, który kwestie związane z infrastrukturą drogową stawia na jednym z pierwszych miejsc".

Ocenił, że dzięki nowym drogom mogą powstawać i rozwijać się nowe firmy, bo "lepiej skomunikowany region tworzy dużo lepsze perspektywy rozwoju".

"Budujemy te drogi z szacunku dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa. Z szacunku także dla portfeli naszych obywateli, bo dzięki nowym drogom skróci się czas przejazdu, poprawi się środowisko naturalne w miastach, będziemy w stanie przyciągać nowy biznes" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl