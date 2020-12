Premier: odrzucamy politycznie motywowane decyzje w oparciu o rozporządzenie lub inne akty prawne

Zdecydowanie odrzucamy arbitralne i politycznie motywowane decyzje w oparciu o rozporządzenie lub inne akty prawne, które w sposób de facto bezprawny miałyby nam odbierać środki - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, pytany z jakim przekazem jedzie na najbliższy szczyt Rady Europejskiej.

Na czwartek i piątek zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Premier pytany był na wtorkowej konferencji prasowej, z jakim przekazem jedzie na ten szczyt. "Tutaj nasze stanowisko przedstawiałem wiele razy. I przede wszystkim rozporządzenie, o którym mowa musi, i może, i powinno odnosić się wyłącznie do spraw budżetowych, a nie do spraw artykułu 7 praworządności" - odparł Morawiecki.

Według niego, "nie powinno się mieszać tych dwóch porządków". "I jak najbardziej to stanowisko jednoznacznie podtrzymuję" - oświadczył szef rządu. Jednocześnie - dodał - "przypominam, że to nie deklaracja, a konkluzje Rady Europejskiej są tym dokumentem, który jest wiążący". "To jest dokument, który jednocześnie stoi ponad prawem wtórnym. Jest niejako częścią prawa pierwotnego, oczywiście nieco poniżej traktatów, w tym dość trudnym i zagmatwanym porządku prawnym prawa europejskiego" - tłumaczył premier.

"I z tej perspektywy na to patrząc mógłbym powtórzyć tutaj, że oczywiście zdecydowanie odrzucamy arbitralne i politycznie motywowane decyzje w oparciu o rozporządzenie lub inne akty prawne, które w sposób de facto bezprawny miałyby nam odbierać środki dlatego tylko, że ktoś w Brukseli doszedłby do wniosku, że nie są przestrzegane zasady praworządności rozumiane w taki, a nie inny sposób. A tak naprawdę interpretowane w sposób na niekorzyść Polski. I na to oczywiście nie ma naszej zgody" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności. Budżet UE na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy to łącznie 1,8 bln euro - fundusz odbudowy to 750 mld euro (390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki).

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw UE. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uważając m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe. Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

Według premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w rozporządzeniu mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym "niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii".