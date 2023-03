Premier: PO nie wysłałaby broni na Ukrainę tylko depeszę z pytaniem do Berlina

Po agresji na Rosji, opozycja nie wysłałaby broni na Ukrainę tylko depeszę z pytaniem do Berlina, co można wysłać - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Jasła.

Morawiecki, podczas spotkania z mieszkańcami, podkreślał różnice jakie występują między Prawem i Sprawiedliwością a ugrupowaniami opozycyjnymi, zwłaszcza Platformą Obywatelską. Mówił, że jedną z takich różnic jest reakcja na agresję Rosji na Ukrainę. "PO nie wysłałaby, tak jak my broni, tylko depeszę do Berlina z pytaniem, co mogą wysłać na Ukrainę? (...) A to oznaczałoby dla Polski ruskie wojska pod granicą, presję na nas i atak" - powiedział.

Mówił też, że po wygraniu wyborów przez PO nie można wykluczyć likwidacji programu 500 Plus, odebrania trzynastej i czternastej emerytury, czy podwyżki VAT do 25 proc. "Uważajcie na te wilki w owczej skórze, bo to ogromne ryzyko dla naszej ojczyzny" - przestrzegał.

Podkreślił też, że regiony południowo-wschodnie były lekceważone przez PO, że "nie było pieniędzy na drogi, na ratowanie zakładów, na budowę szkół, czy żłobków". "Idźcie do swoich samorządowców i zapytajcie, czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje jak za PiS?" - mówił.

