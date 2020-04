Premier: po świętach przedstawimy program dla branż, jak powracać do rzeczywistości

Po świętach przedstawimy program dla branż, jak powracać do rzeczywistości - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiadając program dla branż podkreślił, że obecnie "jest jeszcze czas narodowej kwarantanny". Mówił o tym, że od tego jak społeczeństwo będzie przestrzegać kwarantanny zależy przyrost zakażeń koronawirusem i "spłaszczanie się krzywej" zachorowań.

"Na razie jesteśmy w takim punkcie, że trudno mówić czy nam się to uda. Jestem dobrej myśli, ale zależy to właśnie od tej dyscypliny" - powiedział. Ocenił, że teraz Polska przeprowadza więcej testów na koronawirusa niż państwa zachodnie, gdy miały one podobną liczbę zakażeń.

Dodał, że Polska wiele obostrzeń wprowadziła wcześniej niż inne kraje, co spowodowało, że mamy niższą zachorowalność na COVID-19 niż państwa zachodnie.

Mówiąc o dalszych działaniach rządu zapewnił, że będzie on korzystał "z najlepszych praktyk". "Analizujemy, co należy zrobić i jak, żeby koronawirus z powrotem nas nie zaskoczył" - powiedział. "Chcemy żeby państwo w miarę normalnie funkcjonowało we wszystkich swoich wymiarach, a w szczególności w gospodarce" - zapewnił.