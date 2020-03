Premier podziękował firmom, które pomagają w walce z koronawirusem

Dziękuję firmom, które pomagają w walce z koronawirusem za przekazywane fundusze, poświęcaną pracę i zasoby - napisał na Twitterze w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję, że Was sukcesywnie przybywa - dodał.

Morawiecki zauważył przy tym, że "to kolejny dowód, że gospodarka Polski to dużo więcej niż prosta wymiana towarów". "To odpowiedzialna wspólnota celów" - podkreślił.

Przykładami takich firm są m.in. PLL LOT czy Orlen Oil. W sobotę prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział operację #LOTdoDomu, która pozwoli Polakom, który są za granicą wrócić do kraju po tym, jak został wstrzymany ruch lotniczy. Wcześniej Orlen Oil zaczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 119 osób, z których trzy zmarły - taki jest najnowszy bilans w Polsce. Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę po godz. 15 o ośmiu nowych przypadkach.