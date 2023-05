Premier: Polska bije na głowę wszystkie porównywalne gospodarki

Polska bije na głowę wszystkie porównywalne gospodarki - oświadczył w poniedziałek w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że polski przemysł morski staje się coraz bardziej kołem zamachowym i perłą w koronie polskiej ekonomii.

Jak wskazał szef rządu podczas poniedziałkowego Konwentu Morskiego w Gdańsku, "rozwój gospodarczy najlepiej widać na tle innych krajów".

"Ostatnich kilka lat to potężne zawirowania gospodarcze" - stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier porównał wzrost gospodarczy Polski do innych państw Unii Europejskiej - IV kwartał 2019 r., tj. ostatni kwartał przed pandemią, do I kwartału 2023 roku. "Widać, że polska bije na głowę wszystkie porównywalne gospodarki" - stwierdził.

Morawiecki podkreślił, że tak się dzieje m.in. dlatego, że "odbudowujemy wartość gospodarki morskiej i jej wagę dla całej polskiej gospodarki". Podkreślił, że "polski przemysł morski staje się coraz bardziej kołem zamachowym i perłą w koronie polskiej ekonomii".

Dodał, że jest to dla niego "wielka inspiracja i zarazem zobowiązanie do działania na wielu polach". "Przede wszystkim na polu takim, aby to wspaniałe polskie okno na świat, to okno, które przez 20 lat przykryte było żaluzjami bierności, pasywności, zapomnienia, żeby to okno zostało na powrót otwarte, żeby Polska dokonała symbolicznych, kolejnych zaślubin z morzem, zaślubin, które już na zawsze będą świadczyły o polskiej sile, o zdolności do wykorzystania tego wielkiego skarbu Rzeczypospolitej, jakim jest dostęp do morza" - powiedział Morawiecki.

