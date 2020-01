Premier: Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air

Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Awans naszego kraju do krajów dojrzałych, do rynków rozwiniętych (...) nie jest przypadkiem. Również polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne" - powiedział w piątek premier Morawiecki.

Linie wakacyjne Condor to - jak podkreślił - największe tego typu linie w Niemczech. "Bardzo odważny, ale zarazem rozważny ruch Polskich Linii Lotniczych LOT" - podkreślił szef rządu.

"To dowód siły polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji "z kręgów prowadzących negocjacje", do których dotarła agencja dpa, wynika, że LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull. LOT przejmując linie lotnicze Condor uratuje niemieckie przedsiębiorstwo przed upadkiem, które groziło mu po plajcie najstarszego biura turystycznego świata Thomas Cook.

Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro. Condor, to największa wakacyjna linia lotnicza w Niemczech; jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami.

Polska Grupa Lotnicza (PGL) w 100 proc. należy do Skarbu Państwa i jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. W skład PGL wchodzą LOT, LOT AMS, LS Airport Services.