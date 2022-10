Premier: Polska znalazła się pod presją rynków finansowych

Bardzo wiele krajów świata wraz z podwyżkami stóp procentowych przez amerykański i europejski bank centralny znalazło się pod presją rynków finansowych. Polska także. Czynników jest wiele – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Bardzo wiele krajów świata wraz z podwyżkami stóp procentowych przez amerykański i europejski bank centralny znalazło się pod presją rynków finansowych. Polska także. Czynników jest wiele" – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu komitetu węglowego w sobotę w Gdańsku, odpowiadając na pytanie w kwestii rosnącego oprocentowania polskiego długu, zaznaczył, że bardzo wiele krajów świata wraz z podwyżkami stóp procentowych przez amerykański i europejski bank centralny znalazły się pod presją rynków finansowych, Polska także.

Narasta deficyt na tak zwanym rachunku bieżącym

Wyjaśnił, że czynników wpływających na taki stan rzeczy jest wiele.

"Po pierwsze narasta deficyt na tzw. rachunku bieżącym, który wiąże się przede wszystkim z bardzo wysokimi cenami energii. To dlatego bardzo dobre były wczorajsze decyzje Rady Europejskiej o korytarzu cenowym, widełkach cenowych na gaz, bo on podkręca ceny energii w całej Polsce" - powiedział premier.

Dodał przy tym, że działania rządu, także minister Anny Moskwy, przyczyniły się do tego, że mechanizmy kształtowania ceny gazu "są dziś inne", a to z kolei przekłada się na poprawę naszego rachunku bieżącego.

Kraje wschodzące borykają się ze słabnięciem własnych walut. To podkręca inflację

Ponadto, jak zaznaczył premier Morawiecki, kraje wschodzące i aspirujące do tych rozwijających się, jak Polska, borykają się ze słabnięciem własnych walut. Mają też z tym problem kraje rozwinięte, jak Japonia czy Wielka Brytania. "To z kolei podkręca inflację" - ocenił premier.

"W krajowej polityce fiskalnej będziemy dążyli do zacieśnienia tej polityki w najbliższym czasie. Nie planujemy żadnych kolejnych wydatków, poza tymi już zaplanowanymi w budżecie" - powiedział.

Podkreślił, że dodatki energetyczne, względnie ustabilizowane ceny dla gospodarstw domowych, nie będą obciążać budżetu, a jeśli już to "w niewielkim stopniu". Obciążą natomiast w znacznym stopniu spółki energetyczne, które w związku z tym muszą m.in. przyjrzeć się "strukturze swoich kosztów".

Krajowa polityka fiskalna będzie dążyła do opanowania inflacji

Morawiecki przekazał, że krajowa polityka fiskalna "będzie dążyła do opanowania inflacji". Regulacyjna również. "Ona będzie uwzględniała impulsy przychodzące z zewnątrz i z wewnątrz i będzie starała się na nie pozytywnie odpowiedzieć" - powiedział premier.

"Polityka monetarna to domena suwerennego banku centralnego. Jestem przekonany, że tu również będzie odpowiednia odpowiedź. Polityka gospodarcza także będzie uwzględniała te perturbacje na rynkach" - zapewnił premier.

"Będziemy odpowiednio podchodzić do naszych inwestycji, do przyciągania kapitału z zewnątrz. Jestem już dziś w kontakcie z wieloma instytucjami finansowymi z wielu krajów świata, by pobudzić zainteresowanie polskim długiem. Mam przekonanie, że po tych chwilowych zawirowaniach (...), będziemy w stanie doprowadzić do uspokojenia na rynkach finansowych" - powiedział Morawiecki.

