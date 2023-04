Premier: Polska jest jednym z krajów UE z najniższym klinem podatkowym

Polska jest jednym z krajów UE należących do OECD z najniższym klinem podatkowym - napisał w niedzielę na Fecebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nie byłoby wielkich programów społecznych i infrastrukturalnych bez naprawy finansów publicznych.

Premier napisał, że zmiana ustroju Polski w zakresie gospodarki i polityki społecznej rozpoczęła się osiem lat temu, w 2015 roku. "Ruszyliśmy z kampanią i w ciągu kilku najbliższych tygodni pokażemy nasze inwestycje lokalne. Nie byłoby tych wielkich programów społecznych i infrastrukturalnych (oraz poprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny w trudnym czasie wojny) bez naprawy finansów publicznych" - zaznaczył.

Według szefa rządu, to dzięki tej reformie wydatki budżetowe są obecnie bardzo wysokie, a programy, które zostały wprowadzone zmieniły i wciąż zmieniają życie Polaków. "Podołaliśmy tym problemom, które zima, wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny przyniosły do Polski. W środku globalnego kryzysu gospodarczego (który niektórzy przepowiadali, że nas przygniecie) mamy dużo lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż nasi poprzednicy z rządu PO-PSL" - napisał.

Wskazał, że Polska jest jednym z krajów z najniższym klinem podatkowym wśród 22 krajów Unii Europejskiej należących do OECD, co oznacza, że w kieszeniach Polaków zostaje więcej pieniędzy. "Zrealizowaliśmy to, co było pragnieniem przedsiębiorców: niższe podatki dla firm i dla pracowników - żeby opłacało się w Polsce pracować" - zaznaczył.

Znakomite szanse rozwojowe - jak wskazał - daje Polsce otwarcie na układ komunikacyjny północ-południe. Przypomniał też, że w ostatnich latach prawie 10-krotnie podniesiona została kwota wolna od podatku (z około 3000 zł do 30 000 zł) i obniżona została stawka podatkowa PIT z 18 proc. na 12 proc. "Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 000 zł - a to oznacza, że w kieszeniach polskich pracowników jest dodatkowy bufor finansowy, który amortyzuje konsekwencje inflacji" - napisał, wyrażając nadzieję, że będzie ona nareszcie spadać. I że "już od kwietnia zobaczymy wskazania niższej inflacji". Zaznaczył jednak, że obecny rząd radzi sobie ze wzrostem cen zupełnie inaczej, niż robiły to liberalne ekipy III Rzeczpospolitej. "One próbowały zdusić ją szybko (chociaż i tak zajmowało im to lata), ale kosztem wielkiej ludzkiej krzywdy - bo doprowadziły do dwóch fal bezrobocia balcerowiczowskiego i jednej wielkiej fali bezrobocia za Tuska" - napisał. Przypomniał, że miliony ludzi wyjechały wtedy z Polski, ale dzisiaj setki tysięcy z nich do Polski wracają. "Bardzo mnie to cieszy. To najlepsze potwierdzenie tego, że idziemy dobrą drogą, że idziemy we właściwym kierunku" - napisał.

Zdaniem szefa rządu, ówczesny system myślenia występował przeciwko wspólnocie narodowej i potęgował nierówności społeczne. Wskazał, że zwijano polską armię, co znacząco obniżało nasze bezpieczeństwo, a pensje minimalne i emerytury były głodowe. "W czasach Platformy Obywatelskiej rosło pięć rzeczy: bezrobocie, bieda, dług publiczny, uzależnienie od Niemiec i uzależnienie od Rosji" - wyliczył. Ocenił, że nie łagodzono skutków stosunkowo niewielkiego kryzysu, w który był w ich czasach, wręcz przeciwnie: "chwalili się, że są dumni ze swojej odporności na dramatyczne wołanie o pomoc ze strony przedsiębiorców". "Teraz próbują przedstawić się jako ci, którzy potrafią zarządzać gospodarką - ale fakty zupełnie temu przeczą" - napisał. Wskazał, że pomimo, że obniżyliśmy VAT do zera na podstawowe produkty spożywcze wpływy wzrosły o 130 proc., a podatek od wielkich korporacji międzynarodowych - o prawie trzy razy. "Rzucam rękawicę mainstreamowym ekonomistom z PO - niech zmierzą się tymi liczbami" - dodał.

Premier podziękował wszystkim Polakom, że są w Polsce i w pocie czoła budują przyszłość naszej ojczyzny. "Chcę też wlać w wasze serca nadzieję - Polska może być krajem solidarnym, zasobnym, sprawiedliwym i dumnym. Jako Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość potrafimy realizować obietnice i robimy to jednocześnie obniżając podatki. To jest ogromne osiągnięcie z którego jesteśmy naprawdę dumni. Jeśli powierzycie nam stery rządów po raz kolejny, będziemy kontynuować naszą pracę dla Polski. Nasz program tworzymy w oparciu o spotkania z Polakami w całym kraju, bo to wy jesteście naszymi ekspertami. Polska musi być dla wszystkich i taka jest nasza filozofia działania. Chcemy, by była najlepszym miejscem do życia w Europie" - zaznaczył Morawiecki.

