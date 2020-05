Premier: Polska jest potęgą meblarską, ten sektor będziemy wspierać bardzo mocno (aktualizacja)

Polska jest potęgą meblarską i my to nasze oczko w głowie, ten sektor gospodarki będziemy na pewno wspierać bardzo mocno - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę złożył wizytę w firmie Meble Wójcik w Elblągu.

"Cieszę się, że tutaj mamy kolejny przykład tego, że ta firma w województwie warmińsko-mazurskim postanowiła nie zwalniać pracowników i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie się zastanawiała, czy przyjmować już nowych pracowników, kształcić ich" - powiedział.

"Cały polski przemysł meblarski to około 200 tysięcy pracowników i cieszę się, że w tym dialogu z rządem polski przemysł meblarski opowiedział nam, co najbardziej potrzebuje, żeby ocalić miejsca pracy, a teraz, żeby te miejsca pracy tworzyć na nowo i to robimy" - podkreślał szef rządu. "Robimy to w ramach wielkiego programu inwestycyjnego, inwestycji publicznych, z którymi ruszamy, inwestycji infrastrukturalnych, ale także częścią tego wielkiego programu rozwoju dla Polski jest dodatkowy zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej" - dodał.

Morawiecki poinformował także, że z firmy, którą odwiedził w sobotę, 70 proc. towaru idzie na eksport. "Polska jest potęgą meblarską i my to nasze oczko w głowie, ten sektor gospodarki będziemy na pewno wspierać bardzo mocno" - mówił.

Podkreślił, że branżę "trzeba wspierać w rozwoju eksportu poprzez ubezpieczenia eksportowe, kredyty eksportowe, wyszukiwanie nowych rynku, ekspansję kapitałową, która będzie powodowała, że polski przemysł będzie rósł w siłę a polscy pracownicy będą mogli coraz więcej zarabiać".

Dodał, że "to jest plan rozwoju dla Polski na kolejne miesiące i kolejne lata".

Wskazał, że w województwie warmińsko-mazurskim "tarcza antykryzysowa" uratowała już ponad 50 tys firm. "Bardzo duża część miejsc pracy, ok. 300-400 tys miejsc pracy została uratowana" - mówił.

"Wiemy doskonale, że w kwietniu tąpnięcie było ogromne, w maju odrabiamy częściowo straty, w czerwcu będzie lepiej niż w maju a w lipcu będzie lepiej niż w czerwcu. W sierpniu mam nadzieję, że wrócimy do poziomów produkcji, świadczenia usług a tutaj mam nadzieję, że w usługach turystycznych będzie boom. Będzie wspaniała koniunktura, bo bardzo wielu Polaków wybiera się nad polskie morze, polskie jeziora, Mazury niedaleko i Warmia oraz w polskie góry. Wszystkich do tego zachęcam"- dodał Morawiecki.

Szef firmy zatrudniającej 1,5 tys pracowników Piotr Wójcik podkreślił, że branża meblarska została bardzo mocno dotknięta kryzysem związanym z koronawirusem.

"Większość firm produkujących na polskim rynku straciło nawet do 90 proc. swoich zamówień. Miesiące kwiecień i maj to były miesiące bardzo potężnych spadków obrotów w naszej branży"- wspomniał. Wyraził nadzieję, że obecnie kiedy handel jest odmrożony to produkcja i sprzedaż znów powrócą do poziomów sprzed pandemii.