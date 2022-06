Premier: Polska musi być Polską równych szans; drogi i mosty gminne były niedoinwestowane (aktualizacja)

Drogi i mosty powiatowe oraz gminne były skrajnie niedoinwestowane; Polska musi być Polską równych szans - oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd dba o infrastrukturę drogową w najmniejszych miejscowościach.

Premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili w sobotę Ostrów (Małopolskie), gdzie w ostatnim czasie dodano do użytku wyremontowany most na rzece Dunajec. Dzięki zakończeniu inwestycji przywrócono najkrótsze połączenie drogowe między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23 mln zł.

"Czy mosty, czy drogi powinny być tylko te, które łącza wielkie miasta? Czy Polska pomiędzy wielkimi miastami, autostradami, drogami ekspresowymi to jest ta Polska, o którą szczególnie powinniśmy dbać?" - pytał premier, zwracając jednocześnie uwagę na to, że drogi i mosty powiatowe oraz gminne były skrajnie niedoinwestowane.

"Jestem przekonany, że (..) ogromna większość Polaków dostrzega nasze starania w remontach, modernizacji i budowie dróg; remontach, budowie mostów, takich, jak ten w Ostrowie w gminie Wierzchosławice. Polska musi być Polską równych szans" - mówił Mateusz Morawiecki.

Według niego, aby wyrównać szansę, państwo musi się w to zaangażować. "Państwo polskie sfinansowało około 2/3 kosztów remontu tego mostu i ponownego włączenia do ruchu i komunikacji dla mieszkańców powiatu tarnowskiego" - dodał premier.

Szef rządu zaznaczył, że "bez udziału budżetu państwa niewiele da się zrobić, zwłaszcza kiedy często brakowało nawet na wkład własny". "Myślę, że po inwestycji, takiej jak ta, dostrzegamy, że za naszymi słowami idą nasze czyny" - powiedział premier.

Szef rządu podkreślił, że podstawowy postulat, który przyświeca jego gabinetowi to "tworzenie Polski równych szans". Podziękował przy okazji obecnym na uroczystości posłom Prawa i Sprawiedliwości, z którymi - jak zaznaczył - bardzo często rozmawia, "o tych kawałkach infrastruktury, które są potrzebne do tworzenia warunków do inwestowania dla przedsiębiorców, do tworzenia nowych miejsc pracy".

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce jest obecnie "najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej". "To coś mówi" - ocenił. "Robimy wszystko, aby kryzys, który Putin i Rosja nam zgotowały, nie doprowadził do wzrostu bezrobocia, nie doprowadził do poważnych perturbacji gospodarczych" - powiedział szef rządu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazywał, że w miejscach takich jak Ostrów widać dokładnie, jak funkcjonują rządowe programy wsparcia samorządów.

"Rządowe programy, które zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyjęte przez parlament, już działają, a dzięki tym programom w trakcie realizacji jest wiele inwestycji" - powiedział.

Przypomniał, że tylko w Małopolsce w tym roku zaplanowano 180 inwestycji na drogach gminnych, powiatowych i także obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich.

"Dzisiaj jesteśmy na granicy Tarnowa w powiecie tarnowskim, ale parę tygodni temu w powiecie jasielskim został oddany do użytku most, na który czekały pokolenia mieszkańców miejscowości, w której, by się ze sobą skomunikować, samochodem trzeba było nadrobić wiele kilometrów. Teraz dzięki inwestycjom w powiecie jasielskim, tarnowskim oraz całej Polsce, można komunikować się łatwo, bezpiecznie, dojeżdżać do miejsc wyznaczonych w przewidywanym czasie, przewidywanym terminie" - dodał.

Minister wskazał, że "ponad 14 tysięcy kilometrów dróg gminnych, powiatowych to efekt rządowego programu, który wspiera inwestycje na drogach gminnych i powiatowych". "Każdy region i każda gmina w Polsce ma prawo do rozwoju. W każdej gminie powinny zostać i są przebudowywane drogi gminne i przebiegające przez nie drogi powiatowe. Do niedawna nie było to możliwe, bo w kasach gmin często brakowało pieniędzy" - zaznaczył.

Zdaniem ministra infrastruktury, "na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, nakłada się wsparcie rządowe". "Można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu PiS, wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe" - dodał.

Sobotniej konferencji w Ostrowie przysłuchiwało się kilkuset mieszkańców powiatu tarnowskiego. "Bez mostu dojazd do Tarnowa z naszej miejscowości wydłużał się o ponad 10 kilometrów. Osoby dojeżdżające do pracy nadkładały dziennie ponad 20 km. Bardzo się cieszymy, że w końcu powstał nowy most" - powiedział PAP pan Tadeusz z sąsiednich Bogumiłowic.

"Rodzice z Ostrowa też musieli nadkładać drogi, żeby odwozić swoje dzieci do szkoły, która była po drugiej stronie rzeki, to było bardzo uciążliwe. Teraz mamy most, ścieżki rowerowe jest bezpiecznie i szybciej" - dodała pani Krystyna.

Most w Ostrowie k. Tarnowa, znajdujący się na trasie najkrótszego połączenia między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce, zamknięto z dnia na dzień pod koniec listopada 2019 r. z powodu fatalnego stanu technicznego zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jego generalny remont był prowadzony od września 2020 r.

Decyzję o natychmiastowym zamknięciu mostu podjęli pod koniec listopada 2019 r. zarząd powiatu tarnowskiego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Podstawą była ekspertyza i opinie ekspertów z politechnik w Krakowie i Rzeszowie.

Budowa nowego mostu była możliwa dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23 mln zł. Powiat tarnowski przeznaczył na inwestycję prawie 10 mln zł, a województwo małopolskie - 3 mln zł.

