Premier: Polska razem z Grupą Wyszehradzką pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla regionu

Polska razem z Grupą Wyszehradzką pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla regionu, a w perspektywie kolejnych miesięcy niższych cen - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska razem ze Słowacją jest też dostawcą bezpieczeństwa gazowego dla partnerów zachodnich.

W Strachocinie na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem słowackiego rządu Eduardem Hegerem wzięli udział w uroczystości uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja.

"Gazociąg Polska-Słowacja to dowód na to, że Grupa Wyszehradzka, choć dzisiaj z pewnymi kłopotami, odbudowuje swoją siłę, gdyż ten gazociąg biegnie na Słowację, ale później rozprowadzane są te gazociągi także na Węgry i dalej na południe" - podkreślił podczas uroczystości premier Morawiecki.

Dodał, że Polska razem z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla całego regionu, a w perspektywie kolejnych miesięcy także niższych cen. Zaznaczył, że ceny gazu są obecnie dużym wyzwaniem.

"Otwarcie nowych połączeń gazowych to uniknięcie dalszej perspektywy szantażu gazowego ze strony Kremla. Dlatego przyjaźń polsko-słowacka, przyjaźń w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest tak ważnym wymiarem współpracy północ-południe, która uzupełnia współpracę wschód-zachód" - stwierdził szef polskiego rządu.

Zauważył, że Polska razem ze Słowacją jest "dostarczycielem bezpieczeństwa" także dla partnerów zachodnich. "To też ważne, bo chcemy by Unia Europejska jako całość, także ze wsparciem Polski była bezpieczna gazowo. Dzisiaj to bezpieczeństwo się materializuje" - podkreślił Morawiecki.

Jednocześnie podziękował byłemu pełnomocnikowi ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu, który - jak mówił - 6 lat temu zainicjował tę inwestycję. Podziękował też minister klimatu i środowiska Annie Moskwie, b. ministrowi klimatu Michałowi Kurtyce, "wszystkim, którzy wydatnie przyczynili się do budowy architektury bezpieczeństwa gazowego, która ma nas w przyszłości strzec przed jakimkolwiek pistoletem gazowym Putina przyłożonym do głowy jakiegokolwiek państwa Środkowej Europy".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl