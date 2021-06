Premier: Polska rozpoczyna skok gospodarczy

Polska nie tylko jest gotowa do gospodarczego skoku, ale Polska właśnie ten skok rozpoczyna - mówił w środę w Sochaczewie premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że skorzystają na tym zarówno polscy pracownicy, jak i polscy przedsiębiorcy.

To wszystko, co jest dobre dla gospodarki, chcemy posadzić "na podglebiu Polskiego Ładu" - mówił premier Mateusz Morawiecki, który złożył w środę wizytę w zakładzie Energop w Sochaczewie.

Jest to, jak powiedział, polski program społeczno-gospodarczy dobrze przygotowany, przeanalizowanym, przeliczony, "który oznacza, że Polska nie tylko jest gotowa do gospodarczego skoku, ale Polska właśnie ten skok rozpoczyna".

Jak mówił szef rządu, to oznacza, że dla polskich rodzin będzie tutaj coraz lepsze miejsce do poszukiwania pracy i mieszkania. "Także dla tych, którzy chcą działać na własny rachunek, mają swoją własną działalność gospodarczą i zarabiali do niedawna 7-9 tys. zł czy 11-15 tys." - powiedział.

Premier zaznaczył, że jego rząd przedstawia dziś ofertę przejścia na ryczałt, "do 9 mln obrotów z obniżoną stopą podatkową z 17 na 14 proc. bądź z 15 na 12 proc. i z płaską składką zdrowotną".

Zdaniem Mateusza Morawieckiego i klasa kreatywna, i pracownicy, w przypadku umów o pracę do poziomu 12 tys. zł "będą albo korzystali na Polskim Ładzie, albo będzie Polski Ład przynajmniej neutralny z punktu widzenia finansowego".

Premier stwierdził, że to iż gospodarka jest gotowa do skoku "to dobra wiadomość dla polskich pracowników i dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców".

