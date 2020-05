Premier: Polska w nowym podziale ról może zająć lepsze miejsce niż przed kryzysem

Polskim przedsiębiorcom i państwu polskiemu udało się pomóc gospodarce tak, że Polska w nowym podziale ról może zająć lepsze miejsce niż przed kryzysem - mówił podczas wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki

"Nasze programy są uznawane, mogę to podkreślić, za jedne z najlepszych na świecie - chronią miejsca pracy, ale chronią też przedsiębiorców" - mówił premier podczas forum gospodarczego Polskiego Funduszu Rozwoju "Tarcza dla polskich firm i pracowników".

Morawiecki podkreślał, że najbliższe miesiące będą trudne. "Ale liczę na to, że Europa Zachodnia odbije się w ciągu tych paru miesięcy, a to dla nas fundamentalnie ważne, bo to oznacza, że polski eksport będzie mógł znowu ruszyć" - powiedział.

Szef rządu porównywał także przyrost bezrobocia w Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych do Polski i zaznaczył, że w Polsce nie ma obecnie do czynienia ze zjawiskiem gwałtownych zwolnień grupowych i gwałtownego wzrostu bezrobocia. Dodał, że wzrost bezrobocia w Polsce był na niskim poziomie - niższym, niż przewidywania instytucji finansowych czy Komisji Europejskiej.

"Te wielkie programy społeczne, na czele z 500 Plus, to przecież oprócz względnego spokoju w czasach kryzysu w wielu polskich rodzinach, oznaczają większy popyt na produkty przedsiębiorców" - zaznaczał.

"Polskim przedsiębiorcom i państwu polskiemu udało się pomóc gospodarce, przechować nie tylko miejsca pracy - to fundament, to najważniejsze, ale także moce produkcyjne, zdolności wytwórcze tak, że Polska w tym nowym podziale ról, nowym podziale w ramach globalnych łańcuchów produkcji, dostaw, może zająć miejsce nawet lepsze niż miała przed kryzysem" - ocenił premier.

Zapewniał, że rząd będzie się wsłuchiwać w głos przedsiębiorcom. Dziękował też za współpracę poszczególnym resortom, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i instytucjom finansowym.

"Wszystkie instytucje polskie zrozumiały błyskawicznie, dużo lepiej i szybciej niż wiele zachodnich, że to kryzys bezprecedensowy, że musimy znaleźć odpowiedź jakiej nigdy żaden polski rząd wcześniej nie musiał poszukiwać - jak w krótkim czasie aktywować setki miliardów złotych" - mówił premier.

Informował również, że trwają prace nad kolejnymi elementami wsparcia gospodarki. "Pracujemy z panem prezydentem, żeby kolejne odsłony (tarczy antykryzysowej) dla wszystkich branż były jak najlepsze, jak najbardziej właściwe i jestem przekonany, że taką odpowiedź znajdziemy" - przekonywał Morawiecki.

Wtorkowa konferencja z przedsiębiorcami dotycząca wsparcia w wyniku kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa została zorganizowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Wziął w niej udział również prezydent Andrzej Duda oraz przedsiębiorcy - przedstawiciele różnych sektorów gospodarki.