Premier: Polska znów ma nadwyżkę w budżecie, będą wielkie inwestycje

Po maju br. nadwyżka w budżecie państwa wyniosła ponad 9 mld zł - poinformował w środę (2 czerwca) premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że taki wynik świadczy o zdrowiu finansów publicznych.

Premier zapowiedział w środę m.in., że w czerwcu i w lipcu ruszą wielkie programy inwestycyjne wspierane ze środków europejskich, ale "tak naprawdę zebrane w architekturze budżetu polskiego".

"Otóż chcę dziś powiedzieć, wcześniej niż zwykle, o wynikach budżetu za maj. W maju, za maj i za poprzednie miesiące łącznie pojawiła się nadwyżka ponad 9 mld zł. To świadczy o zdrowiu finansów publicznych" - powiedział premier.



Premier @MorawieckiM w #KPRM: Niektórzy nas pytają - skąd środki na #PolskiŁad, na wielkie programy inwestycyjne. Chcę dzisiaj powiedzieć o wynikach budżetu za maj - za maj i poprzednie miesiące pojawiła się łącznie nadwyżka 9 mld zł. To świadczy o zdrowiu finansów publicznych. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 2, 2021

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Finansów, po kwietniu br. budżet państwa miał nadwyżkę na poziomie 9,2 mld zł - dochody budżetu po kwietniu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł. Na koniec marca tego roku budżet miał deficyt w wysokości 3,4 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Na koniec stycznia br. budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki, a po lutym w kasie państwa była nadwyżka w wysokości 876,3 mln zł.

Plan na 100 dni

Prezentując plany rządu we wdrażaniu Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni, Morawiecki stwierdził, że Polski Ład to wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego, "doganiania tych, którzy wydawali się niedoścignieni".



Premier oświadczył, że w "najbliższych tygodniach" przedstawiony zostanie plan zniesienia limitów do lekarzy specjalistów oraz harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB.



Premier @MorawieckiM w #KPRM: Polska musi pozbyć się kompleksów, być innowacyjna, nowoczesna, sprawiedliwa i patriotyczna. Wspierajmy polskich przedsiębiorców, kupujmy polskie produkty. Promujmy to co polskie. #PolskiŁad — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 2, 2021

