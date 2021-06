Premier: Polski Ład będzie ładem rozwoju, tworzenia nowych szans

Polski Ład będzie ładem rozwoju, tworzenia nowych szans, awansu społecznego, który spowoduje, że będziemy w stanie gonić tych najlepszych - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wyraził przekonanie, że przed nami bardzo dobre lata dla polskiej gospodarki.

Premier odwiedził we wtorek firmę Miranda Textiles w Turku (woj. wielkopolskie). Wspomniał, że zakład miał zostać jakiś czas temu zamknięty, dziś natomiast rozwija się.

Zauważył, że wsparcie w postaci tarczy finansowej pozwoliło przechować wartość polskiej gospodarki przez najtrudniejsze miesiące. Jednocześnie podkreślił, że takie wskaźniki, jak PMI czy wyniki eksportu świadczą o tym, że polska gospodarka przygotowuje się do skoku gospodarczego, co oznacza, że będzie potrzebowała rąk do pracy i kapitału.

Szef rządu wymienił, że kapitał będzie pochodzić z budżetu państwa, środków unijnych i z rynków finansowych. "Polski Ład będzie ładem rozwoju, tworzenia nowych szans, awansu społecznego, tworzącym nowe perspektywy dla pracowników, absolwentów szkół, który spowoduje, że będziemy w stanie gonić tych najlepszych" - stwierdził Morawiecki.

"Przechowanie wartości takich firm jak ta (w Turku, PAP) i stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury, eksportu polskich firm, produkcji polskich firm, reindustrializacja wszystkie razem tworzą dobre warunki do rozwoju gospodarczego i w ramach polskiego ładu dbając o ten komponent finansowy, budżetowy, inwestycyjny, rynku pracy, tworzymy perspektywy do rozwoju polskich pracowników, polskich przedsiębiorców. Jestem przekonany, że przed nami bardzo dobre lata dla polskiej gospodarki" - podsumował premier.

