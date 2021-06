Premier: Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu

Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu, a z drugiej strony tysiące mniejszych inwestycji - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki w woj. zachodniopomorskim. Wymienił m.in. budowę głębokowodnego portu kontenerowego.

Premier odwiedził w piątek Port Szczecin (woj. zachodniopomorskie). Poinformował, że kończą się prace nad pogłębieniem toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina, zgodnie z harmonogramem ma to nastąpić do września. Wskazał, że jest to wielka inwestycja finansowana z budżetu państwa i dowód, jak poważnie rząd traktuje ponowne uprzemysłowienie i odbudowę przemysłu morskiego, stoczniowego i portowego w Szczecinie i Świnoujściu.

"Szczecin i Świnoujście to ogromna szansa na zbudowanie głębokowodnego portu kontenerowego. Do tego potrzebne jest pogłębienie do 17 m toru dopływu do Świnoujścia. Wszelkie prace zostały wykonane, jesteśmy gotowi na tę wielką inwestycję: pogłębienie do 17 m i poszerzenie do 500 m, żeby statki, kontenerowce mogły się mijać" - podkreślił szef rządu.

Dodał, że docelowo w porcie Świnoujście i Szczecin będzie możliwość rozładowywania kontenerów. "To spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu, przejęcie części handlu międzynarodowego, przejęcie z niemieckich, holenderskich portów będzie dalej postępowało. Jesteśmy świadkami znakomitego powodzenia Gdańska, tutaj udowodnimy, że to jest także możliwe" - powiedział Morawiecki.

Oświadczył, że dalej jest potrzebne wyprowadzenie komunikacyjne do Polski centralnej. "Bardzo ważna droga S10 ze Szczecina, przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i do Warszawy, to znakomicie skróci drogę do centrum Polski dla mieszkańców i przedsiębiorców. To będzie bardzo ważna arteria, która stworzy dodatkowe perspektywy gospodarcze" - stwierdził.

Premier zaznaczył, że Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu, a z drugiej strony tysiące mniejszych inwestycji.

