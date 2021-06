Premier: Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu i tysiące mniejszych inwestycji

Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu i tysiące mniejszych inwestycji; pieniądze zagwarantowane w budżecie spowodują, że Szczecin i Świnoujście stają się hubem technologiczno-energetycznym - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w piątek składa wizytę w województwie zachodniopomorskim. Rano w Porcie Szczecin uczestniczył w konferencji prasowej wraz z europoseł PiS Joachimem Brudzińskim i wiceministrem infrastruktury Markiem Gróbarczykiem.

W późniejszym wpisie na Facebooku Morawiecki zapewnił, że Polski Ład dla Zachodniego Pomorza to ponowne uprzemysłowienie tego regionu i tysiące mniejszych inwestycji. "Pieniądze zagwarantowane w budżecie spowodują, że Szczecin i Świnoujście stają się hubem technologiczno-energetycznym. To znakomita propozycja gospodarczo-społeczna dla tych terenów, którą przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości" - napisał.

Zaznaczył, że odbudowa tego wielkiego potencjału to zadanie na dekadę, ale "my już po 5 latach pokazaliśmy, że to możliwe".

"Te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie wielka praca Joachima Brudzińskiego i wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, którym chciałbym podziękować za bycie tak znakomitymi i skutecznymi ambasadorami Pomorza" - wskazał.

"Jesteśmy świadkami największej w ostatnich latach inwestycji chemicznej w Policach - mówię o polimerach. Natomiast rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu spowoduje, że będzie to jedno z głównych miejsc dostaw gazu do Polski. To także ogromna szansa na port kontenerowy. Szczecin i Świnoujście docelowo będą mieć możliwość rozładowywania 1,5 mln TEU. Do tego potrzebne jest pogłębienie toru wodnego do 17m i poszerzenie do 500m. Dodatkowe perspektywy gospodarcze stworzy bardzo ważna droga S10 - skróci drogę do centrum Polski dla mieszkańców i przedsiębiorców z Zachodniego Pomorza" - wymienił we wpisie premier.

"Jesteśmy gotowi na te potężne inwestycje!" - zapewnił.

